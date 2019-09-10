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بعد مقاطع مصورة اتهمته بـ”التجييش” ضد المعلمين.. أندريه العزوني يرد (فيديو)

منذ ساعتين

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عمان – الغد – نفى النائب آندرية العزوني أن يكون له أي دور في التجييش ضد إضراب المعلمين.

وتعليقا على فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، قال النائب العزوني في تصريح لـ”الغد”، اليوم، “أنا لم أجيش أحدا ضد إضراب المعلمين”.

وفي الفيديوهات المتداولة تظهر سيدات يعتصمن أمام مدرسة في منطقة الهاشمي الشمالي، ويبدو أن معلمة تسألهن عن دوافع اعتصامهن، وعن اللافتات التي يحملنها ومكتوب عليها عبارات ضد إضراب المعلمين.

وردا على الأسئلة ورد اسم النائب العزوني أكثر من مرة، في سياق قد يفهم منه أنه هو من دفع هؤلاء النسوة للاعتصام أمام المدرسة، التي ظهر أن واحدة من السيدات المعتصمات على الأقل، ليست ولية أمر طالبات فيها، بل أن حفيدتها يدرسن في “مدرسة وكالة”.

ومدارس الوكالة لا تشارك في الإضراب، المحصور في المدارس الحكومية فقط.

إلى ذلك، قال النائب العزوني لـ”الغد”: النساء اللواتي ظهرن في الفيديو هن من منطقتي الانتخابية، وكن جئن إليّ يشتكين من أن أبناءهن أصبحوا في الشوارع. وأضاف “قلت لهن أن يراجعن المدارس، وأن يعترضن للمدارس”.

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