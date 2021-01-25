بعد موت غديز ..تغييرات كبيرة تطال مسلسل “ابنة السفير”

عمان-الغد- بعد إعلان الممثلة التركية نسليهان أتاغول انسحابها من مسلسل “ابنة السفير” بسبب مرضها، انتشرت أخبار تفيد بأنّ مرضها مميت وحالتها خطرة، وأنّها اعتزلت التمثيل، الأمر الذي جعلها تطلّ في فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، قالت فيه: “مرحباً جميعاً، أولاً أشكركم آلاف المرات على رسائلكم ودعمكم ولزياراتكم وهداياكم ودعواتكم. أنتم لطيفون جداً، لم تتركوني، شكراً جزيلاً. كما ترون، حالتي لا تعتبر سيئة، أنا بخير، كنت بحاجة إلى الراحة قليلاً، لذلك سأرتاح لفترة ولكنني بخير”.

ويعتبر مرض نسليهان، متلازمة الأمعاء المتسربة، من الأمراض النادرة ويصيب جدار الأمعاء بسبب التناول المفرط للمضادات الحيوية أو سوء التغذية الحاد، الذي قد يسبب تسرب جزيئات الطعام غير المهضوم وأنواع من البكتيريا خارج جدار الأمعاء إلى مجرى الدم، ما ينتج عنه التهاب شديد.



وكانت ظهرت أخيراً علامات الإرهاق والتعب على نسليهان وانخفض وزنها بشكل ملحوظ، ما شكّل خطراً على حياتها واضطرها للتوقف عن استكمال التصوير، بناء على أمر من الطبيب.



مرض نسليهان المفاجئ وانسحابها أربك شركة الإنتاج، التي دائماً تضع شروطاً جزائية بمبالغ طائلة للأبطال الرئيسيين في أي عمل، حتى لا يتم انسحابهم بشكل مفاجئ، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة.

ولكن شركة الإنتاج وأمام مرض نسليهان لم تملك سوى تمنّي الشفاء لها، وتقبّل الأمر الواقع، خصوصاً أنّها حصلت على تقرير طبي.

وتم استبدالها بزميلتها توبا بويوكستون، ولكن لن تحل محلها بدور نارة، بل ستكمل العمل بشخصية جديدة وقصة مختلفة.

وكان إلغاء شخصية نارة من المسلسل والتي يحمل اسمها، كونها هي ابنة سفير، أثار غضب الجمهور الذي طالب بتغيير اسم المسلسل من “ابنة السفير” إلى اسم اخر، وتساءلوا كيف يكون اسمه “ابنة السفير”، وهي غير موجودة بعد انتهاء قصتها. الأمر الذي دفع بالشركة المنتجة لدرس إمكانية تغيير اسم المسلسل الذي ستتغير قصته تماماً.



ورغم أنّ قناة “ستار تي في” لم تعرض أيّ إعلان للحلقة المقبلة التي تعرض الليلة، إلا أنّ الحلقة الجديدة لم تتأجّل وستعرض في موعدها.

وبعد انسحاب نسليهان، عرضت حلقة واحدة بدونها، وستظهر بويوكستون في الحلقة الجديدة التي ستعرض هذا الأسبوع، كما ذكرت عبر حسابها في “إنستغرام” في بث مباشر.

ولا يزال حتى الآن “البوستر” الدعائي للمسلسل يضم صورتي نسليهان أتاغول وأنجين إكيوريك. وسيغادر الممثل أوزار كايغيلار الذي يؤدي درو غديز المسلسل في الحلقة المقبلة.

وستكون نهاية الشخصية الموت، حيث تمّ تصوير مشهد الجنازة.

يذكر أنّ قبول توبا الانضمام إلى المسلسل كلّف الشركة المنتجة الكثير، فقد تقاضت توبا ثلاثة ملايين ليرة تركية ثمن رسوم للتحويل السريع للمسلسل، إضافة إلى أجرها عن كل حلقة 200 ألف ليرة تركية.