بعد نشره بساعتين.. حذف خبر تخصيص منزل لعائلة أبو جلقة

بعد أن نشرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) خبرا حول قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتخصيص منزل لعائلة الطالبين علاء وملاك أبو جلقة، عادت وسحبته “بناء على طلب المصدر”.

وكانت قصة الطالبين علاء وملاك شهدت تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لتفوقهما في نائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) وتحقيقهما معدلات عالية، رغم أنهما يقطنان في “خربوش” في محافظة الكرك، وفي ظل ظروف معيشية صعبة، تفتقر لأبسط أساسيات الحياة.

وبعد أن نشرت وكالة الأنباء خبرها الأول بنحو ساعتين عادت وبثت خبرا قالت فيه: يرجى إلغاء خبرنا رقم 48 “التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي”بناء على طلب المصدر”.

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