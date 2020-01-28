بعد نشر الغد قصتهم..”أشرفية إربد”: إخلاء 3 أسر من منزل آيل للسقوط إلى آخر

أحمد التميمي

إربد- أوعز متصرف لواء الكورة الدكتور خلف بني خالد، بنقل الأسر الثلاث التي تقطن في غرفتين آيلتين للسقوط في بلدة الاشرفية إلى مسكن ملائم مؤقت إلى حين تجهيز المنزل الجديد لهم خلال الشهرين المقبلين والذي تكفلت به السنابل الذهبية مع الأهالي وأصحاب الأيادي البيضاء.

وكانت جريدة “الغد” قد نشرت تقريراً صحفياً لأسر ثلاث والد مسن مريض وأولاده المتزوجين وأحفاده يعيشون في منزل آيل للسقوط حيث تفاعلت الهيئات الأهلية والرسمية لإنقاذ هذه الأسر.

وتكفلت جمعية السنابل الذهبية الخيرية وفريق مبادرون في بناء منزل لهذه الأسر بالتعاون مع المجتمع المحلي والنشطاء الاجتماعيين والخيرين بالوطن .

وبناء على تقرير الدفاع المدني بضرورة إخلاء المنزل كونه يشكل خطورة واضحة على السكان، جرى إخلاء المنزل وترحيله إلى منزل جديد.

وأبدت مديرة التنمية الاجتماعية بلواء الكورة خلود الصبيحي استعداد التنمية في توفير الأمور الأساسية والتدفئة والأغطية والمواد الغذائية لهذه الأسرة بشكل فوري كون الموجود لديها لا يصلح للاستخدام البشري.

وتعهد رئيس جمعية السنابل الذهبية فادي مقدادي بأن العمل في بناء المنزل سيتم فورا، حيث استقبلت الجمعية التبرعات المادية والعينية من المحسنين وسيتم تسليم المنزل خلال شهرين من تاريخه .

وأضاف أنه سيتم تأمين الأسرة بمشروع صغير يدر الدخل عليهم ليكفيهم احتياجاتهم ويضمن لهم كرامة العيش.

وكان متصرف لواء الكورة الدكتور خلف بني خالد ومدير المركز الأمني محمد الكراسنه ومديرة التنمية الاجتماعية في زيارة للحاج أرشيد صاحب المنزل للاطمئنان على صحته والمضي بالإجراءات للعمل مع السنابل الذهبية والمجتمع المحلي لحل المشكلة من جذورها.

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