بعد نشر قضيته في “الغد”.. العزازي يُباشر عمله في الأمانة (صورة)

عمان – الغد – باشر اللاعب السابق لنادي الجزيرة والمنتخب الوطني محمد العزازي، عمله في أمانة عمّان الكبرى صباح اليوم الخميس، وذلك بعد نشر قصته في احدى حلقات برنامج “رياضيون منسيون” الذي يُعده ويقدمه الزميل خالد العميري، ويبث على موقع “الغد” الإلكتروني (www.alghad.com) وعبر صفحات “الغد” على منصات التواصل الاجتماعي كل يوم أربعاء.

وكانت مناشدة العزازي، قد وجدت استجابة فورية من الدكتور يوسف الشواربة أمين عمان، الذي أوعز بإعادة تعيينه في المرافق الرياضية بمدينة الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، وذلك بعد فصله قبل أعوام لغيابه المتكرر عن العمل بسبب مرض نجله الأكبر.

لمتابعة قصة اللاعب محمد العزازي كاملة .. اضغط هنا

ووجه العزازي صاحب الـ (42) عاماً، شكره لأسرة الغد على اهتمامها الحثيث بمتابعة قضيته من خلال برنامج “رياضيون منسيون” الذي يسلط الضوء على اوضاع اللاعبين القدامى وظروفهم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، والعمل على حلها خلال وقت قياسي، مؤكدا في الوقت ذاته شكره وتقديره للشواربة على اعادته إلى وظيفته، التي من شأنها أن تساهم في تأمين حياة كريمة له ولأفراد أسرته.