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بعد هجمات حوثية.. فرنسا ستساعد الإمارات في حماية مجالها الجوي

1:03 م2022-02-04

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أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي في تغريدة على تويتر الجمعة أن فرنسا ستساعد الإمارات العربية المتحدة حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين اليمنيين.
وكتبت بارلي أن الإمارات “تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني/يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خرق”. (ا ف ب)

1:03 م2022-02-04
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