أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

بعد وفاتها: تخريج طالبة جامعية وتكريمها لتميزها – صور

منذ 3 ساعات
الطالبة "المرحومة" لبنى جودت محمود الجندي - من المصدر
الطالبة "المرحومة" لبنى جودت محمود الجندي - من المصدر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – في خطوة تجسد الوفاء والتقدير، منحت جامعة عمان العربية شهادة التخرج لإحدى طالباتها المتميزات، والتي وافتها المنية إثر مرض عضال.

وفي لقاء ضم القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد الطراونة، جرى تسليم الشهادة ودرع الجامعة لوالدي الطالبة (لبنى جودت محمود الجندي)، التي كانت تدرس تخصص التسويق في كلية الاعمال، واجتازت قبل وفاتها شروط النجاح بتقدير جيدجدا، حيث كان من المرتقب تخرجها الفصل الدراسي الثاني 2020/2019.

والدا الطالبة "المرحومة" يتسلمان شهادتها من رئيس الجامعة - من المصدر
والدا الطالبة “المرحومة” يتسلمان شهادتها من رئيس الجامعة – من المصدر

وفي هذا الصدد، عبر الاستاذ الدكتور الطراونه في اللقاء الذي حضره مساعد رئيس الجامعة السيدة نادية القديمات والقائم بأعمال عميد كلية الأعمال الدكتورخالد بني حمدان ورئيس قسم التسويق في الكلية الدكتور أحمد النصر عن عظيم عزائه وأسرة الجامعة الفقيدة التي وافتها المنية، معربا عن اعتزازه بـ(لبنى) التي كانت نموذجا للطالبة المجتهدة والساعية للتميز، مؤكدا أن جامعتها عمان العربية ستظل تستذكرها كقصة نجاح وإصرار لتجاوز التحديات حتى يستلهم الجميع منها العبر والدروس في العمل الدؤوب دون ارتهان للتحديات والصعوبات.

والدا الطالبة "المرحومة" يتسلمان درعا تقديريا من الجامعة لتميز لبنى - من المصدر
والدا الطالبة “المرحومة” يتسلمان درعا تقديريا من الجامعة لتميز لبنى – من المصدر

وأضاف أن جامعة عمان العربية تؤكد أن زملاء (لبنى) وطلبة الجامعة بشكل عام سيتذكرونها كما يتذكرها اساتذتها بخصالها الحميدة واخلاقها العالية وتميزها وكفاحها مع المرض، مستلهمين منها الإصرار على النجاح في كل مناحي الحياة.

بدوره وجه والد الطالبة الدكتور جودت الجندي للجامعة الشكر على تكريم ابنته، داعيا الجميع للعمل ومواجهة التحديات مهما كانت الظروف حتى يتحول كل واحد إلى قصة نجاح.

مقالات ذات صلة

“المهندسين” توقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق عمل لمنتسبيها في دولة جورجيا

منذ 4 دقائق

صايل يُطالب الفيصلي بـ 200 ألف ويتقدم بشكوى لـ “مكافحة الفساد”

منذ 9 دقائق

عزل 4 بنايات في الزرقاء

منذ 26 دقيقة

إعفاء رئيسي جامعتي اليرموك والحسين بن طلال من منصبيهما

منذ 29 دقيقة
انتخابات 2020
59 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock