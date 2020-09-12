بعد وفاتها: تخريج طالبة جامعية وتكريمها لتميزها – صور

عمان – الغد – في خطوة تجسد الوفاء والتقدير، منحت جامعة عمان العربية شهادة التخرج لإحدى طالباتها المتميزات، والتي وافتها المنية إثر مرض عضال.

وفي لقاء ضم القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد الطراونة، جرى تسليم الشهادة ودرع الجامعة لوالدي الطالبة (لبنى جودت محمود الجندي)، التي كانت تدرس تخصص التسويق في كلية الاعمال، واجتازت قبل وفاتها شروط النجاح بتقدير جيدجدا، حيث كان من المرتقب تخرجها الفصل الدراسي الثاني 2020/2019.

وفي هذا الصدد، عبر الاستاذ الدكتور الطراونه في اللقاء الذي حضره مساعد رئيس الجامعة السيدة نادية القديمات والقائم بأعمال عميد كلية الأعمال الدكتورخالد بني حمدان ورئيس قسم التسويق في الكلية الدكتور أحمد النصر عن عظيم عزائه وأسرة الجامعة الفقيدة التي وافتها المنية، معربا عن اعتزازه بـ(لبنى) التي كانت نموذجا للطالبة المجتهدة والساعية للتميز، مؤكدا أن جامعتها عمان العربية ستظل تستذكرها كقصة نجاح وإصرار لتجاوز التحديات حتى يستلهم الجميع منها العبر والدروس في العمل الدؤوب دون ارتهان للتحديات والصعوبات.

وأضاف أن جامعة عمان العربية تؤكد أن زملاء (لبنى) وطلبة الجامعة بشكل عام سيتذكرونها كما يتذكرها اساتذتها بخصالها الحميدة واخلاقها العالية وتميزها وكفاحها مع المرض، مستلهمين منها الإصرار على النجاح في كل مناحي الحياة.

بدوره وجه والد الطالبة الدكتور جودت الجندي للجامعة الشكر على تكريم ابنته، داعيا الجميع للعمل ومواجهة التحديات مهما كانت الظروف حتى يتحول كل واحد إلى قصة نجاح.