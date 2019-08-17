آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

بعد 15 عاماً.. “ثأر” لوالده داخل مستشفى البشير (فيديو)

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موفق كمال

عمان- قال مصدر مسؤول في مستشفى البشير الحكومي “إن رجلا ستينيا، تعرض، بينما كان في قسم الإسعاف والطوارىء بالمستشفي، يوم الخميس الماضي، إلى اعتداء بأداة حادة (مشرط)، وذلك على خلفية جريمة ثأرية وقعت قبل 15 عامًا”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، “أن مفرزة الأمن العام في المستشفى لاحقت ثلاثة أشخاص، أحدهم نفذ الاعتداء، حيث تمكنت من القبض عليه وعلى شخص آخر في منطقة التطوير الحضري القريبة من المستشفى، فيما لاذ الأخير بالفرار، وما يزال البحث جار عنه”.

وأشار إلى أن المراجع الستيني “أصيب بضربة بأداة حادة بالوجه أدت إلى تقطع العصب، ما يشير إلى احتمالية شلل في الوجه”، مؤكدًا أن حالته الصحية “سيئة”.

وتشير التحقيقات إلى “أن المعتدي اعترف بارتكابه الجريمة ثأرًا لقيام المعتدى عليه بضرب والده قبل 15 عامًا”.

مقالات ذات صلة

وفاة سيدة بحريق منزل في الزرقاء

منذ 52 دقيقة
مشهد من وسط البلد اليوم - (تصوير: محمد مغايضة)

الأمانة: قرار تعويض تجار وسط البلد “استثنائي” ولا يبنى عليه

منذ 3 ساعات

الأردن يصف اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان بالإنجاز الكبير

منذ 5 ساعات

هاشتاغ “#إغلاق_النوادي_الليلية” يتصدر

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock