بعد 15 عاماً.. “ثأر” لوالده داخل مستشفى البشير (فيديو)

موفق كمال

عمان- قال مصدر مسؤول في مستشفى البشير الحكومي “إن رجلا ستينيا، تعرض، بينما كان في قسم الإسعاف والطوارىء بالمستشفي، يوم الخميس الماضي، إلى اعتداء بأداة حادة (مشرط)، وذلك على خلفية جريمة ثأرية وقعت قبل 15 عامًا”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، “أن مفرزة الأمن العام في المستشفى لاحقت ثلاثة أشخاص، أحدهم نفذ الاعتداء، حيث تمكنت من القبض عليه وعلى شخص آخر في منطقة التطوير الحضري القريبة من المستشفى، فيما لاذ الأخير بالفرار، وما يزال البحث جار عنه”.

وأشار إلى أن المراجع الستيني “أصيب بضربة بأداة حادة بالوجه أدت إلى تقطع العصب، ما يشير إلى احتمالية شلل في الوجه”، مؤكدًا أن حالته الصحية “سيئة”.

وتشير التحقيقات إلى “أن المعتدي اعترف بارتكابه الجريمة ثأرًا لقيام المعتدى عليه بضرب والده قبل 15 عامًا”.