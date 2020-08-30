بعد 15 عاما.. نيمار و “نايكي” ينهيان ارتباطهما بالتراضي

ساو باولو – أعلنت شركة (نايكي) الأميركية، أنها ستنهي عقد رعايتها مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بدءا من الاثنين المقبل بعد 15 عاما من الشراكة بينهما.

وأشارت العلامة التجارية الرياضية في بيان أرسلته لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) “نيمار جونيور لن يكون لاعبا لنايكي بدءا من 31 آب (أغسطس) 2020”.

وكان موقع (Diário do Peixe) الإخباري قد أعلن بشكل مسبق عن الخبر، قبل أن تعلن الشركة نفسها عن الأمر، ولكنها لم تكشف عن الأسباب التي أدت لهذا الانفصال عن نجم المنتخب البرازيلي.

Neymar, Nike part ways after 15 years https://t.co/yvJ7N9LJvh — TOI Sports News (@TOISportsNews) August 30, 2020

ووقع نيمار عقد الشراكة الأولى مع الشركة ذائعة الصيت ولم يكن قد أتم 13 عاما، عندما كان في صفوف ناشئي سانتوس البرازيلي، وجدد العقد في 2011 حتى نهاية 2022.

وأكد الفريق الاستشاري للاعب برشلونة الإسباني سابقا في تصريحات لـ(إفي) أنه لا يمتلك أي معلومات عن الأمر حتى الآن. وزعم موقع (UOL) الإخباري أن سبب الانفصال يعود للخلاف حول القيم المالية الجديدة التي عرضتها الشركة، والتي يبدو أنها لم تلق قبول صاحب القميص رقم “10”.

ويستمتع صاحب الـ28 عاما حاليا بقضاء إجازته بجزيرة إيبيزا الإسبانية بعد أيام من خسارة لقب دوري الأبطال مع الـ”بي إس جي” أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف. (إفي)