بعد 3 سنوات من إنجازه..تشغيل مجمع سفريات المفرق النموذجي الجديد

المفرق- شغلت بلدية المفرق الكبرى اليوم الاربعاء، مجمع سفريات المفرق النموذجي الجديد، وفقا لرئيس لجنة البلدية حسن الجبور.

وقال الجبور انه تم تشغيل المجمع الذي استحدث في عام 2015 وتم الانتهاء من تجهيزه عام 2018 ولم يتم تشغيله لمدة 3 سنوات جراء بعض المعيقات الفنية، لافتا إلى انه تم تشكيل لجنة من كوادر البلدية حيث استلمته البلدية في شهر ايار الماضي بعد حل تلك المعيقات بشكل شبه كامل.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الكلفة المالية للمجمع الذي يقع الى الشرق من مدينة المفرق ويقع على مساحة 30 دونما، بلغت 4 ملايين و300 الف دينار، مبينا انه تم نقل 276 حافلة عمومية تخدم 11 خطا رئيسيا و51 خطا فرعيا داخل المفرق.

واوضح الجبور ان المجمع الذي استحدث وفق اعلى المعايير يشمل مساحات معبدة ومظلات ودورات مياه وانظمة صرف صحي وانارة.

وفي ذات السياق، اكد الجبور انه تم وضع خطة متكاملة مع الاجهزة الامنية لوضع حلول واجراءات ناجعة لمعضلة المركبات التي تعمل مقابل الاجر.- (بترا- هشام القاضي )