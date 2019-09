بعد 38 عاما.. إيتو يضع حدا لمسيرته الكروية

باريس – أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر 38 عاما بعد مسيرة شملت أندية أوروبية بارزة، منصرفا الى مهامه المتعددة خارج المستطيل الأخضر، لاسيما مع الاتحاد الإفريقي ومونديال قطر 2022.

وفي منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، كتب إيتو: “النهاية نحو تحدٍ جديد، شكرا للجميع، الكثير من الحب، الأدرينالين”.

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002.

Samuel Eto'o has officially announced his retirement from football.

Throwback to when he won back-to-back trebles 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ugEjwkJKTm

— B/R Football (@brfootball) September 7, 2019