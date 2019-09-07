بعد 38 عاما.. إيتو يضع حدا لمسيرته الكروية

باريس – أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر 38 عاما بعد مسيرة شملت أندية أوروبية بارزة، منصرفا الى مهامه المتعددة خارج المستطيل الأخضر، لاسيما مع الاتحاد الإفريقي ومونديال قطر 2022.

وفي منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، كتب إيتو: “النهاية نحو تحدٍ جديد، شكرا للجميع، الكثير من الحب، الأدرينالين”.

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي 2000 و2002.

Samuel Eto'o has officially announced his retirement from football. Throwback to when he won back-to-back trebles 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ugEjwkJKTm — B/R Football (@brfootball) September 7, 2019

وعلى صعيد الأندية، دافع اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد الإسباني، بدأ مسيرته الاحترافية مع ريال مايوركا، ودافع عن ألوان برشلونة لخمسة أعوام توج معه خلالها بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين (2006 و2009)، علما بأن في رصيده لقب ثالث في دوري الأبطال وذلك مع إنتر الإيطالي (2010).

وبعد رحيله عن إنتر في صيف العام 2011، تنقل إيتو بين أندية عدة منها تشيلسي وإيفرتون الإنجليزيان، وفرق أخرى في تركيا وروسيا، وصولا الى نادي قطر الرياضي الذي انضم الى صفوفه في صيف 2018.

وخاض إيتو في مسيرته 718 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 359 هدفا، إضافة الى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفا، وشارك خلال مسيرته في نهائيات كأس العالم 4 مرات، واختير أفضل لاعب إفريقي 4 مرات، في رقم قياسي يتشاركه مع العاجي يايا توريه.

وفي الآونة الأخيرة، وسع إيتو من نشاطاته خارج المستطيل الأخضر، اذ عيّن في نيسان (ابريل) الماضي سفيرا للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022، وفي تموز (يوليو)، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد تعيين إيتو والعاجي ديدييه دروغبا معاونين له. (أ ف ب)