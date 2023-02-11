بعد 7 أيام من الزلزال.. مؤشرات الحياة تحت الأنقاض تتراجع

عواصم- يتضاءل الأمل في العثور على ناجين في سورية وتركيا، بعد مرور 7 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 26 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجة- تعادل 500 قنبلة ذرية.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 21 ألفا و848، بينما تجاوز عدد المصابين 80 ألفا.

وقالت السلطات التركية إنها أجْلت 93 ألف شخص من المتضررين في الزلزال جنوب البلاد، وأضافت إدارة الكوارث التركية أنها سجلت امس هزة ارتدادية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في كهرمان ماراش، مركزِ الزلزال. ووفقا للسلطات فإن ألفا أكثر من 890 هزة ارتدادية وقعت منذ زلزال الاثنين الماضي.

أما في سورية، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 4 آلاف و487 قتيلا، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سورية، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

وقدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عدد المتضررين في الزلزال في سورية بما لا يقل عن ستة ملايين شخص، وذكر مصدر أممي بمحدودية الإمكانات من مُعَـدّاتٍ ووقود وغيرهما، وقال إن ذلك يعرقل جهود الإنقاذ والإسعاف.

في غضون ذلك، دعا المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون النظام السوري إلى عدم عرقلة إمدادات الإغاثة للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية النظام السوري للسماح بمرور المساعدات من خلال جميع المعابر الحدودية على الفور، وقالت إنه ما تزال هناك عقبات يجب تجاوزها في سورية لتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها أكدت أن العقوبات الدولية ليست من بينها.

وأعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، أن لا مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأوضحت الجمعة، انتهاءها من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، وذلك بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسورية.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بشمال غربي سورية، والبدء بعمليات البحث والانتشال، وذلك “بعد شبه انعدام لوجود أحياء”.

وذكرت في مؤتمر صحفي: “بعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سورية فجر الاثنين 6 شباط (فبراير)، أعلنت فرقنا الجمعة انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سورية والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء”.

في سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس، إن الزلزال الذي ضرب البلاد “كارثة كبيرة للغاية”، مشيرا إلى حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة، لكنه تعهد بأن تنجز السلطات مهمة إعادة الإعمار في غضون عام فقط.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 21 ألفا و43 قتيلا و80 ألف جريح، قائلا إن عدد المتضررين من الزلزال في البلاد قد يصل إلى عشرين مليونا.

وذكر الرئيس التركي، أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسورية.

واستطرد أردوغان أن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميرا بواقع 3 أضعاف مقارنة بالهزة التي ضربت تركيا سنة 1999.

وأكد الرئيس التركي اعتماد التعليم عن بعد في المناطق المتضررة من الزلزال إلى حين انتهاء الفصل الدراسي، مشيرا إلى استخدام المباني الجامعية لأجل إيواء من أضحوا بدون مسكن بسبب الزلزال.

وأكد أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع “خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا”.

وأردف أن الشعب التركي اجتاز الكثير من المحطات العصيبة في السابق، وستكون لديه القدرة على تخطي المأساة الحالية، بحسب قوله. وزاد البرد القارس، جنوبي تركيا، من تعقيد مهمة البحث عن العالقين تحت الأنقاض، حيث تدنت الحرارة إلى ما دون الصفر، في منطقة كهرمان مرعش، شمال غازي عنتاب. وأوقف نحو 12 مقاولا في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جراء الزلزال، على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.-(وكالات)