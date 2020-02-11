مدريد – يعود البلجيكي إيدين هازارد إلى الملاعب بشكل تام قبل مباراة سلتا فيجو، بعد 82 يوما من الغياب، حيث فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عدم المخاطرة بإشراكه في مواجهتي ريال سوسييداد وأوساسونا اللتين كان يتوقع أن تتسما بالخشونة.

ومن المنتظر أن يصبح هازارد جاهزا قبل نهاية الأسبوع الجاري الذي سيتدرب فيه منفردا يومي الاثنين والثلاثاء بالمدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد، على أن ينضم لباقي زملائه اعتبارا من الأربعاء مثلما فعل في الأسبوعين الماضيين.

وكشف زيدان عن نواياه عقب الفوز على أوساسونا، موضحا أن الفترة الأخيرة كان ضروريا فيها أن يتدرب هازارد بنفس وتيرة المجموعة للارتقاء بلياقته البدنية.

#ENDeportes Eden Hazard tiene fecha de regreso luego de 82 días de baja https://t.co/9fWwwyBaj5 pic.twitter.com/Kj18ra2BFD — El Nacional (@ElNacionalWeb) February 11, 2020

وقال المدرب الفرنسي: “توصلنا لهذا القرار معا ولم يكن الوقت مناسبا، سنرى هذا الأسبوع. سوف يكون بحاجة لهذا الأسبوع الطويل ونتمنى أن يتمكن من المشاركة الأسبوع المقبل”، في إشارة للقاء سلتا فيجو.

كان هازارد قد تعرض للإصابة في 26 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي نتيجة تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه أثناء مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

ولم يحتج اللاعب لتدخل جراحي كي يعالج إصابته في الكاحل الأيمن، لكن عملية تماثله للشفاء استغرقت وقتا أطول من المتوقع ليصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا، ويعول زيزو كثيرا على تعافيه سريعا كي يلحق بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال. (إفي)