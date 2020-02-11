آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

بعد 82 يوما من الغياب .. هازارد يقترب من العودة للملاعب

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – يعود البلجيكي إيدين هازارد إلى الملاعب بشكل تام قبل مباراة سلتا فيجو، بعد 82 يوما من الغياب، حيث فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عدم المخاطرة بإشراكه في مواجهتي ريال سوسييداد وأوساسونا اللتين كان يتوقع أن تتسما بالخشونة.

ومن المنتظر أن يصبح هازارد جاهزا قبل نهاية الأسبوع الجاري الذي سيتدرب فيه منفردا يومي الاثنين والثلاثاء بالمدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد، على أن ينضم لباقي زملائه اعتبارا من الأربعاء مثلما فعل في الأسبوعين الماضيين.

وكشف زيدان عن نواياه عقب الفوز على أوساسونا، موضحا أن الفترة الأخيرة كان ضروريا فيها أن يتدرب هازارد بنفس وتيرة المجموعة للارتقاء بلياقته البدنية.

وقال المدرب الفرنسي: “توصلنا لهذا القرار معا ولم يكن الوقت مناسبا، سنرى هذا الأسبوع. سوف يكون بحاجة لهذا الأسبوع الطويل ونتمنى أن يتمكن من المشاركة الأسبوع المقبل”، في إشارة للقاء سلتا فيجو.

كان هازارد قد تعرض للإصابة في 26 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي نتيجة تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه أثناء مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

ولم يحتج اللاعب لتدخل جراحي كي يعالج إصابته في الكاحل الأيمن، لكن عملية تماثله للشفاء استغرقت وقتا أطول من المتوقع ليصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا، ويعول زيزو كثيرا على تعافيه سريعا كي يلحق بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

جوي: “سنلعب دون مجنّس” وعليان يدعو الجماهير لمساندة المنتخب – فيديو

منذ 23 دقيقة

وادي موسى يواجه الزمالك في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

منذ 27 دقيقة
جانب من تدريبات اتلتيكو بلباو

بلباو وريال سوسييداد لبلوغ النهائي بعد إطاحتهما ببرشلونة وريال

منذ 45 دقيقة

كلينسمان يستقيل من تدريب هرتا برلين بعد 10 أسابيع من تعيينه

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock