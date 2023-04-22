بعض الأطعمة صالحة للأكل حتى مع ظهور العفن.. تعرف عليها

بعض الأطعمة يجب أن يتم التخلص منها فورا، عند تعرض أجزاء منها للعفن، لكن وفقا للخبراء، فإن البعض الآخر، يظل صالحا حتى بعد العفن.

قالت سيلفيا أندرسون، مستشارة النظافة الغذائية في لندن، إن الفواكه والخضروات الصلبة غالبا ما تكون آمنة بعد ظهور بعض العفن، طالما أنك تقطع الأجزاء العفنة، لكن الصلصات والخبز يحمل مخاطر صحية فور تعرضه للعفن.

وقالت إن الأطعمة الصلبة آمنة، لأن العفن لن يستطيع التغلغل بعمق فيها، لكنها حذرت من أن هذا ليس هو الحال مع العناصر الأكثر نعومة ورطوبة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمثل بعض أنواع العفن خطورة على الأطعمة، لأنها يمكن أن تسبب تفاعلات حساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي.

كما يمكن تنشر بعض أنواع العفن أيضا “السموم الفطرية” في الأطعمة، وهي مواد سامة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

من بين أولئك الذين يختارون إزالة العفن من الأطعمة ثم الاستمرار بتناولها، رئيسة الوزراء السابقة للمملكة المتحدة تيريزا ماي، التي قالت إنها تفضل كشط العفن من أعلى إناء من المربى، بدلا من التخلص منها تماما.

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكنك ولا يمكنك تناولها عند ظهور العفن على سطحها:

ظهور العفن يعني ضرورة التخلص من الأطعمة مثل:

الخبز

صلصة المعكرونة

الجبن السائل والناعم.

الفواكه الصلبة

الجبن الصلب

المربى