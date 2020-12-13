بعض الإجراءات الحكومية غير مفهومة.. قطاع النقل مثال

سمير حباشنة*

طالعتنا جريدة الغد الغراء بتاريخ 13/12/2020 بخبر يقول إن الحكومة قد ألغت العمل بنظام الـ”back to back”؛ أي تحويل البضاعة من شاحنة قادمة من الأردن الى شاحنة قادمة من الخارج أو العكس، عبر حدود العمري!! في حين يُسمح لشاحنات الدول الأخرى بأن تدخل وتفرغ حمولتها في الأردن وفي كل المحافظات… بل ويسمح لها كذلك بأن تنقل حمولة أخرى من الأردن إلى الخارج دون أن تتكبد أي غرامات!! كما تضمن القرار السماح لشاحنات الترانزيت العبور بحمولتها عبر الأردن!!

إن الغريب وغير المفهوم، أنه لم يتم بالمقابل السماح للشاحنات الأردنية بأن تعبر عبر حدود العمري، وإن تم لبعض الشاحنات وعلى قلتها فإن الأمر محصور ببضائع معينة دون غيرها؛ حيث يترتب على الشاحنة الأردنية غرامة تصل الى “4000” ريال! وهو مبلغ ربما يفوق الأجر الذي تتقاضاه الشاحنة الأردنية! أي تخطيط هذا؟! وأي إجراء من شأنه الإضرار بقطاع النقل الوطني والعاملين فيه، وبالمقابل حماية قطاعات النقل الخارجية؟!

والغريب أن رئيس “غرفتي صناعة عمان والأردن” يشيد بهذا القرار، ولم يلتفت إلى الضرر الواقع على قطاع النقل الأردني، بل ويدعو الى تطبيق الإجراءات نفسها على معبر “المدورة” المغلق، وعلى نقاط الحدود مع العراق آخذاً بعين الاعتبار النظر إلى مصلحة قطاع الصناعة دون غيره! هذا دون أن يصدر شيئاً حتى الآن عن غرفة التجارة!

يقول “أصحاب الشاحنات” إن الخطوط الخارجية، وفق هذا الإجراء، سوف تصبح جميعها مقفلة أمام قطاع النقل الأردني، وإن مطلبهم محق بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي السماح للشاحنات الأردنية بتحميل البضائع على اختلافها للخارج، وإلغاء بند الغرامات، الذي تفرضه الدول الأخرى على الناقل الأردني. بل وضرورة أن تقوم وزارة النقل بتحديد سقف أدنى للأجور والرقابة على الالتزام وتنفيذ ذلك.

وبعد، وكيف لنا أن نوافق على هكذا إجراءات من شأنها الانحياز الى مصالح الآخرين، والإضرار بمصالح واحد من أهم قطاعات الخدمات التنموية في بلادنا الذي يعمل به الآلاف بصورة مباشرة، أو من يقومون على خدمته “إدامة وصيانة”.

تمنياتي على رئيس الوزراء ووزير النقل مراجعة هذا الإجراء.. غير المفهوم وغير المجدي.

*وزير سابق