بعيدا عن الخدمات التقليدية.. طفرة في قطاع البريد

إبراهيم المبيضين

عمّان – بخلاف كل التوقعات والانطباعات الأولية المرتبطة بخدمات البريد والتي قد تشير إلى أن الخدمة في تراجع او نقصان في الطلب وذلك لارتباط الأذهان بخدمات البريد التقليدية، إلا أن السوق في تطور مستمر ساعد على ذلك ازدهار التجارة الإلكترونية، وزيادة نشاط خدمات التوصيل للمؤسسات والمنازل وخصوصا في أزمة “كوورنا”.

وشهد القطاع البريدي تحسنا ملحوظا وطفرة خلال أزمة “كورونا”، وخلال فترة آخر خمس سنوات (من العام 2016 إلى نهاية العام 2020) مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت الذي رافقه تغير النمط السلوكي الشرائي الناتج عنه والذي أدى إلى توجه المواطنين لطلب مشترياتهم وحاجياتهم الأساسية من خلال منصات البيع الإلكترونية وتوصيلها إلى المنزل خلال وقت محدد Online shopping.

وبالاعتماد على بيانات لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رصدت “الغد” طفرة ونموا في القطاع البريدي في جميع مؤشراته الرئيسية خلال فترة آخر خمس سنوات: في أعداد المرخصين، حجم الطرود البريدية المتداولة، حجم الوظائف المباشرة في القطاع.

ويتكون قطاع البريد في الأردن من نوعين من المشغلين اللذين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بكل أنواعها: مشغل البريد العام ويتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته على أنه أي شخص ينقل بعثة بريدية خاصة مقابل أجر.

في أولى المؤشرات تؤكد بيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن إجمالي عدد البعثات البريدية المحلية والدولية لمشغلي البريد الخاص والعام بلغت ما يقارب (19) مليون طرد بريدي العام 2020.

وبالاستناد إلى بيانات الهيئة فقد نمت عدد البعثات البريدية المحلية والدولية لمشغلي البريد الخاص والعام في المملكة بمقدار 3.1 مليون بعثة وبنسبة تصل إلى 19.5 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في نهاية العام 2016 والذي بلغ وقتها قرابة 15.9 مليون بعثة.

وبلغ عدد الطرود البريدية الدولية في نهاية العام 2020 حوالي (2) مليون طرد وبنسبة ارتفاع بلغت 5 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في نهاية العام 2016 والذي بلغ وقتها 1.9 مليون طرد.

وبالنسبة لمؤشر عدد الوظائف المباشرة في القطاع فقد أظهرت بيانات هيئة الاتصالات أن عدد العاملين في القطاع البريدي للعام 2020 بلغ (7135) عاملا.

وزاد عدد العاملين في القطاع بجزأيه المشغل العام للبريد وشركات البريد الخاص خلال آخر خمس سنوات وبنسبة كبيرة بلغت 253 %، وذلك لدى المقارنة بعدد العاملين في القطاع المسجل في نهاية العام 2016 والذي بلغ وقتها حوالي (2019 ) عاملا.

وفي المؤشر الثالث وهو أعداد الشركات العاملة في القطاع، فقد أظهرت بيانات هيئة الاتصالات أن إجمالي عدد المرخصين للعام 2020 بلغ ما مجموعه (151) مرخصا منهم (9) مرخصين فئة دولي و(141) مرخص فئة محلي بجانب مشغل البريد العام (شركة البريد الأردني).

ووفقا لبيانات الهيئة فقد زاد عدد المرخصين العاملين في القطاع بنسبة كبيرة بلغت 104 %، وذلك لدى المقارنة بأعداد المرخصين المسجل في نهاية العام 2016 والذي بلغ وقتها 74 مرخصا ( المشغل العام و8 مرخصين للبريد الدولي و65 للمحلي).