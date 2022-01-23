بـ36%.. الفلفل والكيوي يخفضان مخاطر العمى

تساعد إضافتان للنظام الغذائي في خفض مخاطر الإصابة بفقدان البصر المرتبط بتقدم العمر، بنسبة كبيرة تصل إلى 36%، بحسب خبير البصريات البريطاني نيغل بيست.

ويرى بيست أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الوقاية من مرض التنكس البقعي، وهي حالة شائعة يمكن أن تؤثر على البصر بعد عمر الخمسين، بإضافة عنصري الفلفل والكيوي للطعام.

ويقول الخبير في مجموعة “Specsaver” البريطانية للبصريات، لصحيفة إكسبريس إن “الأطعمة مثل الفلفل والكيوي لها الكثير من الفوائد الصحية خاصة فيما يتعلق بالعيون”.

ويشير الطبيب إلى أن الكيوي غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على كمية كبير من الألياف، كما أنه مصدر مهم لفيتامين (ج) وفيتامين (هـ).

ويضيف خبير البصريات أن الفلفل غني بمكملي اللوتين والزيكسانشين اللذين يدعمان صحة العين ويقللان فرص الإصابة بالتنكس أو الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.

ويقول بيست إن الفلفل يمنح الجسم أكبر قدر من فيتامين سي، وينصح بتناول خضار الفلفل طازجاً.

وأشار إلى أن طهيه يمكن أن يقلل مستويات فيتامين سي التي يحملها، والتي تساعد في تكوين بروتين الكولاجين المهم لتكوين بنية العين.