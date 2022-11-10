بـ85 دولار لليلة.. أرخص سعر للإقامة في قطر خلال المونديال

تعمل قطر على توفير أفضل شروط الإقامة والمعيشة للجماهير المشجعة لتتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية.

وتقدم قطر باقة متنوعة من سبل الإقامة، من الشقق والفلل إلى الفنادق العائمة في البحر وقرى المشجعين والفنادق التقلدية. وتختلف تكلفة الحجز بحسب المنشأة.

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وفيما يلي الأسعار بناء على الموقع الرسمي لوكالة قطر لأماكن الإقامة 2022، المعينة من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

– شقق وفلل:

يبدأ سعر استئجار الشقة الواحدة في مجمع بروة براحة الجنوب، جنوب غرب مدينة الوكرة، من 84 دولارا مقابل الحجز لليلة الواحدة. فيما يصل أعلى سعر لاستئجار الشقة إلى 852.15 دولار لليلة الواحدة في إزغوى.

– فنادق عائمة:

تبدأ أسعار الحجز للفرد في الفنادق العائمة من 448 دولارا لفئة 4 نجوم، وتبدأ أسعار حجز الليلة للفرد بالفنادق العائمة 5 نجوم من 504 دولارات.

– قرية المشجعين:

يكلف سعر حجز الليلة الواحدة في مدينة الكارافان في قرية المشجعين 114 دولارا، وهي في مستوى 3 نجوم.

ويبدأ سعر الليلة الواحدة في قرية المشجعين مزرعة حينة سالمة 4820 دولارا لليلة الواحدة، وهي في مستوى 5 نجوم.

– الفنادق (بناء على أسعار 10 نوفمبر 2022):

يبدأ سعر حجز الليلة الواحدة للفرد بالفنادق من 313.57 دولار لفئة 4 نجوم، فيما يبدأ سعر حجز الليلة الواحدة للفرد في الفنادق 5 نجوم من 526.53 دولار.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام عن توفر فنادق من فئة 3 نجوم للحجز بسعر 105 دولارات للفرد لليلة الواحدة.

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