بقاء الأجواء باردة وتحذير من تدني الرؤية

عمان – الغد – تبقى درجات الحرارة، نهار الأحد، أعلى من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، كما تستمر درجات الحرارة الملموسة / المحسوسة مُنخفضة، حسب موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن الطقس يكون بارداً نسبياً إلى بارد بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وأقل برودة بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وبينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة وخاصة في شمال ووسط المملكة، وتزيد من الاحساس بالبرودة، تكون في خليج العقبة شمالية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

فيما يكون الطقس، ليلًا، بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وشديد البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية ومناطق جبال الشراه.

وترتفع نسب الرطوبة، ويتوقع تشكل الضباب مع ساعات الفجر والصباح الباكر في بعض الأودية وبأجزاء من البادية والسهول الشرقية.

وحذر الموقع من تدني مدى الرؤية الأفقية فجراً وصباحاً على بعض مناطق المملكة بسبب الضباب، وخاصة في مناطق البادية والسهول الشرقية.

أما يوم غد الاثنين، فتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهارًا أعلى من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، كما تستمر درجات الحرارة الملموسة / المحسوسة مُنخفضة.

ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وأقل برودة بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

في حين يكون الطقس، ليلًا، بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وشديد البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية ومناطق جبال الشراه.