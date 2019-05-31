بقاء تأثير الكتلة الهوائية الحارة اليوم وانخفاضها غدا

عمان – الغد- تبقى الأجواء اليوم الجمعة، حارة في المناطق الجبلية والسهول واكثر حرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة غبار خفيف في أجزاء من البادية.

فيما تكون الأجواء خلال ساعات الليل معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الأرصاد الجوية.

أما يوم غد السبت، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 24 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 38 – 23، والمناطق الجنوبية 36 – 21، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.