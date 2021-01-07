بقاء مدرب الجليل مرهون بالموافقة على “خطة العمل”

خالد العميري

عمان – ربط مدرب نادي الجليل، عبدالسلام صالح، مسألة بقائه مدربا للفريق الأول، بموافقة إدارة النادي على خطة العمل، التي يستعد لمناقشتها خلال الاسبوع المقبل.

وقال عبدالسلام صالح في حديثه لـ (الغد): “لقد راعيت في خطة العمل أن تبدأ عملية تحضير الفريق الأول في آذار (مارس) المقبل، من أجل تحضير اللاعبين بدنيا ومهاريا وترسيخ نهج اللعب الجماعي والطرق الحديثة في الدفاع والهجوم”.

واستطرد: “أساسيات النجاح هي أن تتسلم الفريق قبل فترة كافية لبنائه، لا أن تحضر إلى الفريق وتبدأ بالعمل معه خلال فترة لا تتعدى 30 يوما، سأطالب بإنشاء أكاديمية لتفريخ اللاعبين وتعيين 3 مدربين لاستلامها تحت إشرافي المباشر”. (فاست بريك)