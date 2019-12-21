بقرار من ترامب .. اميركا ترفع سن المدخنين

واشنطن -وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الجمعة، قرارا لحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية لمن هم دون 21 عاما.

وبحسب واشنطن بوست، كتب ترمب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تغريدة تناولت قرارات تنفيذية سيوقعها؛ مثل الميزانية العسكرية وإنشاء القوة الفضائية، متطرقا كذلك إلى مسألة رفع سن المسموح لهم بشراء السجائر.

وكان أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دفعوا لتمرير القانون، بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، والسيناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربين.-(بترا)