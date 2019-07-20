بقلة والور يفتتحان “الاحد” مشاركة الاردن ببطولة العالم للسباحة

عمان – الغد – يفتتح المنتخب الوطني للسباحة، يوم غد الأحد، مشاركته في بطولة العالم والتي تستضيفها كوانزو الكورية الجنوبية وتستمر حتى 28 تموز (يوليو) الحالي.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة العالم كل من السباحين: خضر بقلة (100 و200 و400 متر حرة و4×100 حرة مختلط و4×100 منوع مختلط) وعمرو الور (100 و200 متر صدر و4×100 حرة مختلط و4×100 منوع مختلط) وتاليتا بقلة (50 متر و100 متر حرة و4×100 حرة مختلط و4×100 منوع مختلط) وليديا الصفدي (200 متر حرة و100 متر ظهر و4×100 حرة مختلط و4×100 منوع مختلط).

وسيشارك في منافسات يوم غد السباحان خضر بقلة في سباق 400 متر حرة وعمرو الور في سباق 100 متر صدر، حيث تعتبر بطولة العالم في كوريا الجنوبية إحدى المحطات الرئيسية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) من خلال مساعي السباحين من جميع أنحاء العالم إلى تسجيل الأرقام التأهيلية والتي وضعها الاتحاد الدولي للسباحة.

وكان المنتخب الوطني قد كثف من تحضيراته خلال الفترة الماضية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم من أجل تقديم مستوى يثبت تطور رياضة السباحة في الأردن خلال السنوات القليلة الماضية.