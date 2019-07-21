بقلة والور يكسران رقمين أردنيين ببطولة العالم للسباحة

عمان – الغد – نجح السباحين، خضر بقلة وعمرو الور، الأحد، بكسر الرقم الأردني لسباقي 400 متر حرة و 100 متر صدر، وذلك خلال مشاركتهما في بطولة العالم للسباحة والتي تستضيفها مدينة “كوانزو” الكورية الجنوبية.

ونجح “بقلة” الدي شارك في أولمبيادر ريو 2016 في إنهاء سباق 400 متر حرة بزمن بلغ 3:51:59 دقيقة لينجح في كسر رقمه – القياسي الأردني – الذي سجله في دورة الألعاب الآسيوية الماضية (إندونيسيا 2018) وكان قدره 3:52:77 دقيقة.

بدوره أنهى عمرو الور – الذي شارك في أولمبياد بوينس آيرس العام الماضي – سباق 100 متر صدر بزمن بلغ 1:02:75 دقيقة ليكسر الرقم الأردني المسجل باسمه والذي كان قد حققه في بطولة كرواتيا المفتوحة هذا العام وبلغ 1:02:80 دقيقة.

وتستكمل يوم غد المشاركة الأردنية في بطولة العالم حيث سيشارك السباح خضر بقلة في سباق 200 متر حرة فيما ستشارك السباحة ليديا الصفدي في سباق 100 متر ظهر.