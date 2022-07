بقماشة تنظيف.. خبازة تركية تتصدى لهجوم لص (فيديو)

تصدرت خبازة من أصول تركية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديها لهجوم لص بقطعة قماش كانت تنظف بها متجرها.

حيث أحبطت الخبازة ذات الأصول التركية-الهولندية، وبحسب المقطع الذي تم تداوله على تويتر، هجوم لص اقتحم متجرها ليسرق المال من صندوق المحاسبة.

Latife Peker, a turkish baker in the Netherlands, chased the thief, using a cleaning cloth in self-defense; don't underestimate the power of cleaning cloth👏 pic.twitter.com/4togC4JH5M

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 28, 2022