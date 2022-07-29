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بقماشة تنظيف.. خبازة تركية تتصدى لهجوم لص (فيديو)

1:37 م2022-07-29
بقماشة تنظيف فقط.. خبازة تركية تتصدى لهجوم لص (فيديو)
بقماشة تنظيف فقط.. خبازة تركية تتصدى لهجوم لص (فيديو)

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تصدرت خبازة من أصول تركية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصديها لهجوم لص بقطعة قماش كانت تنظف بها متجرها.

حيث أحبطت الخبازة ذات الأصول التركية-الهولندية، وبحسب المقطع الذي تم تداوله على تويتر، هجوم لص اقتحم متجرها ليسرق المال من صندوق المحاسبة.

ويظهر المقطع لحظة دخول اللص الذي أخفى وجهه في الوقت الذي كانت فيه السيدة تقوم بأعمال التنظيف، ليتجه إلى صندوق المحاسبة حيث كانت السيدة قريبة منه لتمنعه من سرقته، مهاجمة اللص بقطعة القماش التي كانت بيدها.
ليدخل رجل في اللحظة التي هم بها اللص هاربا محاولا إيقافه دون جدوى، ليعود ثانية للاطمئنان على السيدة. -سبوتنيك
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1:37 م2022-07-29
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