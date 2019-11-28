بقيادة الأخضر بلومي.. لقاء كروي بين قدامى العقبة وقدامي الجزائر

أحمد الرواشدة

العقبة– يلتقي مساء اليوم منتخبي قدامى العقبة وقدامي الجزائر بقيادة الاسطورة اللاعب الجزائري الاخضر بلومي في تظاهرة رياضية كروية كبيرة تجمعهما على ملعب ” تطوير العقبة ” تحت الاضواء الكاشفة بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويلتقى على نفس الملعب غد الجمعة عند الساعة الثالثة عصرا منتخبا قدامى فلسطين و قدامى العقبة بهدف تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبي .

واطلق على هذا التجمع والذي جاء بتنظيم من رابطة لاعبي العقبة القدامى ” لقاء الاشقاء في عروس البحر الاحمر ” والذي يهدف الى تعزيز اواصر المحبة والتعاون بين لاعبي الاشقاء العرب في فلسطين والاردن والجزائر بالاضافة الى استعراض مهارات قدامى اللاعبين عندما كان نجوم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي .

ويتكون الوفد الجزائري من قدوش محمد اسكا رئيسا للوفد، مديرا اداريا علد اللاوي مفتاح ” تيحي” اما اللاعبون فهم: الاخضر بللومي، مصطفى بوكار، رضواني فريد، حمزه بلوطي، حميد نشاد، غماري سعيد، سنوسي محمد، بغداد بو مارين، غماري محمد ، إدريس محمد ، أودينات زكريا ،حمي كارموس، مرقي علي، فدول رضا،جمال كرتوس، علي عمار ، عبدول محمد، العمارة نور الدين، بن عيسى صالح، رمغي تمام محمد ،الى جانب حضور منسق الشبكة العالمية لأحباء النجم الساحلي التونسي مؤمن الوحيشي.

ويضم منخب فلسطين اللاعبون حمدي ابو سنينة، محمد ابو كف، اشرف الشولي، باسم الزامل، كفاح الغزاوي، شاهر الطويل، عبد دعنا، حمزة حماده، جمال جاد الله، غازي ابو خرمه، احسان صادق، سائد مرعي، عفان سويدان، فرج ابو راموز.

وتكون فريق قدامى العقبة من اللاعبون عبد المجيد خاطر، فادي ابو شرخ، رائد صلاح، عبد القادر خضر، حسن ابو معيتق، بدر ابو معيتق، عامر عصام، رامي ابو شرخ، صلاح عمرو، محمد شلبايه، محمد ابو عمر، علي الطلوزي، وائل البطوش، ايها ومحمود حتاملة، منتصر الجيوشي، سعيد ابو عايد، عمر ابو معيتق.

ويعتبر منتخب قدامي الجزائر من افضل المنتخبات العربية الافريقية في القارة السوداء المتأهلة لكاس العالم سابقا، ومنتخب فلسطين من اجمل المنتخبات التي تشارك في التظاهرة الرياضية بالعقبة.

وأكد اللاعب الاسطورة الاخضر بللومي والذي سيضفي لمسة جميلة امام قدامى العقبة وفلسطين وصاحب ابتكار الرمية العمياء قبل البرازيلي رونالدو ان اهمية هذه اللقاءات العربية في العقبة والتي تتميز باجواء معتدلة هو استعراضات كروية لعشاق الدائرة المستديرة ورسم الفرح بالوان اعلام الدول المشاركة الجزائر والاردن وفلسطين المحتلة امام جمهور الثغر الباسم، شاكرا الاردن على حسن الاستقبال في العاصمة عمان والعقبة.