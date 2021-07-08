بكالوريوس في “إدارة الطعام والشراب” تطلقه “الملكية لفنون الطهي”

معتصم الرقاد

عمان- أعلنت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي عن إطلاق برنامجها الجديد “بكالوريوس إدارة الطعام والشراب”، بالتعاون مع جامعة لوزان الفندقية السويسرية الأولى عالمياً في هذا المجال، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأكاديمية.

ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء حصول الأكاديمية على الموافقات اللازمة للتحول لكلية جامعية تقنية تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس؛ حيث تستمر الأكاديمية بطرح برنامجها للدبلوم في فنون الطهي، إضافة لبرنامج البكالوريوس الجديد.

وتم خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام، الإعلان عن بدء التسجيل للبرنامج الجديد، حيث يبدأ التدريس للفصل الأول في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي.

وأبدى رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الدكتور وجيه عويس، سعادته بتحول الأكاديمية الى كلية جامعية تقنية، وإطلاقها تخصصا مهما هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث أوضح أنه مزيج بين فنون الطهي وإدارة الطعام والشراب، ويمنح الطالب شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي وجامعة لوزان السويسرية خلال 4 سنوات، منها سنة تدريبية كاملة في أفضل المنشآت السياحية في الأردن والعالم، كما أنه يتم تدريسه باللغة الانجليزية ليكون الطالب على أتم الاستعداد للانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي، متمتعاً بالمهارات النظرية والعملية التي تؤهله للعمل مع مختلف الثقافات في أي منشأة بالعالم.

ومن جهته، قال المدير العام للأكاديمية الشيف جاك روسيل “جهود كبيرة قمنا بها لإعداد هذا التخصص وإطلاقه بالتعاون مع جامعة لوزان السويسرية، حيث تم التعاون معهم لإعداد الخطة الدراسية للبرنامج لتعكس حاجات سوق العمل المتنامية لهذا التخصص، وتم إعداد المدرسين والمدربين من خلال دورات تدريبية في جامعة لوزان بسويسرا”.

كما قدم شرحاً عن شروط الالتحاق بالبرنامج وطبيعة المخرجات التعليمية التي سيتعلمها الطالب، التي ستمنحه خيارات كثيرة للعمل في قطاعات متنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي مؤسسة تعليمية أردنية غير ربحية تأسست في العام 2008 تجسيداً لرؤية الملك عبد الثاني بإنشاء مؤسسة تعليمية متخصصة توفر أعلى مستويات التعليم العالمية في فنون الطهي والضيافة بالأردن ولإدخال التجربة السويسرية التي تجمع بين التعليم الأكاديمي، والتدريب العملي والمهني في هذا المجال.

وتعد الأكاديمية أحد المشاريع التنموية لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وتهدف إلى دعم توظيف الشباب، وتمكين المرأة، ودعم السياحة الداخلية والحد من الاستعانة بالخبرات الخارجية في قطاعي الفنادق والمطاعم.