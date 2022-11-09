بكتيريا الإي كولاي.. ماهي أعراضها ومن أين تأتي؟

الإي كولاي، هي الإشريكية القولونية، هي نوع من البكتيريا التي تعيش عادة في أمعائك، وتتواجد أيضًا في أمعاء بعض الحيوانات.

معظم أنواع الإشريكية القولونية غير ضارة وتساعد حتى في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. لكن بعض السلالات يمكن أن تسبب الإسهال إذا تناولت طعامًا ملوثًا أو شربت ماء فاسد.

بينما يربط الكثير منا الإشريكية القولونية بالتسمم الغذائي، يمكنك أيضًا الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية من أنواع مختلفة من البكتيريا. في الواقع، 75٪ إلى 95٪ من التهابات المسالك البولية ناتجة عن الإشريكية القولونية.

فهي تتواجد بشكل طبيعي في الأمعاء وهي الطريقة التي توصلها للمسالك البولية، وفقا لموقع ويب ميد ومايو كلينك ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.

بعض أنواع الإشريكية القولونية تجعلك مريضًا عن طريق صنع سم يسمى Shiga “شيغا” وهذا السم يضر ببطانة أمعائك. تسمى سلالات الإشريكية القولونية التي تصنع السم أحيانًا STEC، وهي اختصار لـ “الإشريكية القولونية المنتجة لسموم الشيغا”.

وهنالك سلالة واحدة سيئة بشكل خاص يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا وهي O157:H7، حيث تسبب تقلصات في البطن وقيء وإسهال دموي. وهو السبب الرئيسي للفشل الكلوي الحاد لدى الأطفال.

ويمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا تهدد الحياة مثل:

الفشل الكلوي للبالغين

الحمى

نزيف

ارتباك

تشنجات

يجب أن تحصل على مساعدة طبية طارئة إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

كيف تصاب بالعدوى ؟

يمكن أن تصاب بالعدوى عندما تبتلع حتى كمية صغيرة من البكتيريا الإشريكية القولونية. من بين الطرق التي يمكن أن يحدث بها ذلك:

اللحوم المفرومة: تأكل اللحوم المفرومة التي تحمل الإشريكية القولونية، ولم يتم طهي اللحم بما يكفي لقتل البكتيريا. عندما تتم معالجة اللحوم، في بعض الأحيان تشق البكتيريا من أمعاء الحيوانات طريقها إلى اللحوم. يحدث هذا أكثر مع اللحوم المفرومة لأنها تأتي من أكثر من حيوان واحد.

الحليب غير المعالج: تشرب الحليب غير المبستر الذي لم يتم تسخينه لقتل البكتيريا. يمكن للإشريكية القولونية أن تدخل الحليب من ضرع البقرة أو من معدات الحلب.

الخضار والفواكه: قد تأكل الخضار الطازجة أو الفاكهة الملوثة بالماء الذي يحتوي على بكتيريا. يحدث هذا في كثير من الأحيان عندما يختلط السماد من الحيوانات المجاورة مع إمدادات المياه.

الأطعمة والمشروبات الأخرى: قد تحصل أيضًا على الإشريكية القولونية من عصائر الفاكهة غير المبسترة والزبادي والجبن المصنوع من الحليب النيء.

الماء: تبتلع الماء الذي يحتوي على الإشريكية القولونية، ربما أثناء السباحة في حمام سباحة أو بحيرة أو بركة.

الأشخاص الآخرون: قد تنتقل الإشريكية القولونية من شخص آخر مصاب بها، مثل الطفل. يمكن أن تنتقل البكتيريا إليك إذا قمت بالتنظيف بعد شخص مصاب ثم لم تغسل يديك جيدًا قبل أن تلمس فمك.

الحيوانات: يمكن العثور عليها في حدائق الحيوان الأليفة أو معارض الحيوانات في المعارض.

كما يمكن أيضًا أن تنتقل للطعام الملوث في مطبخك إذا سمحت لسكين أو لوح تقطيع لمس اللحم غير المطبوخ (مثل الدجاج) بالتلامس مع الطعام الذي سيتم تناوله نيئًا (مثل السلطة).

الأعراض

ربما ستبدأ في الشعور بالمرض 2 إلى 5 أيام بعد تناول بكتيريا الإشريكية القولونية. الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

تقلصات في البطن

الإسهال الذي قد يكون دمويًا

غثيان

التعب المستمر

قد لا يكون لديك حمى. وإن حصل، فقد تكون طفيفة

عادة ما يشعر الأشخاص الأصحاء المصابون بالإشريكية القولونية بتحسن في غضون أسبوع.

لكن بعض الناس يعانون من مضاعفات خطيرة تسمى متلازمة انحلال الدم اليوريمي أو HUS والتي تؤثر على الكلى. ومن المرجح أن يحدث هذا لكبار السن والأطفال.

العلاجات

الطريقة الوحيدة التي يمكن لطبيبك من خلالها معرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى الإشريكية القولونية هي إرسال عينة من برازك إلى المختبر لتحليلها.

لحسن الحظ، عادة ما تختفي العدوى من تلقاء نفسها.

بالنسبة لبعض أنواع الإشريكية القولونية المرتبطة بالإسهال، مثل الإسهال المائي، ويمكن للمضادات الحيوية تقصير المدة التي تظهر فيها الأعراض ويمكن استخدامها في الحالات الشديدة إلى حد ما.

ولكن إذا كنت تعاني من الحمى أو الإسهال الدموي أو إذا اشتبه طبيبك في أن الإشريكية القولونية المنتجة لسموم الشيغا، فلا ينبغي تناول المضادات الحيوية. كونها تسهم في زيادة إنتاج سم الشيغا مما يؤدي لتفاقم أعراضك.

كما أنه من المهم الحصول على قدر كبير من الراحة وشرب السوائل لتعويض ما يفقده جسمك من خلال القيء أو الإسهال.

لا تأخذ الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحارب الإسهال، كي لا تتسبب بإبطاء الجهاز الهضمي، لأن ذلك سيؤخر تخلص جسمك من العدوى.

عندما تبدأ في الشعور بالتحسن، التزم بالأطعمة منخفضة الألياف في البداية مثل:

المقرمشات

الخبز المحمص

بيض

أرز

يمكن لمنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالدهون أو الألياف أن تجعل الأعراض أسوأ.

الوقاية

أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك وعائلتك من الإشريكية القولونية هو غسل يديك، خاصة في هذه المواقف: