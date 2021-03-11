بكلفة 360 ألف دينار.. إنجاز مشروع مبنى العيادة البيطرية بالأغوار الشمالية

الشونة الشمالية – تسلمت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية مشروع العيادة البيطرية والمختبر التابع لها، الذي جرى إنجازه ضمن مشروعات مجلس محافظة إربد بكلفة 360 ألف دينار.

وقال رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية، الدكتور محمد أرسلان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المبنى البالغ مساحته نحو 200 متر مربع، يضم عيادة بيطرية ومختبراً بيطرياً وصالة للتشريح ووحدة للطاقة الشمسية، وسيجري العمل حال الانتهاء من تجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة ورفده بالكوادر الطبية البيطرية والفنية لتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية.

وأضاف أن المشروع يشكل نقلة نوعية للمحافظة على الثروة الحيوانية وتحصينها من الأمراض المعدية وإدامة إنتاجيتها، علاوة على التخفيف على مربي المواشي من ناحية الوقت والمال وانتظار نتائج العينات التي كان يتم إرسالها لمختبرات الزراعة في العاصمة عمان.

يشار إلى أن لواء الأغوار الشمالية يضم ما يزيد عن 90 ألف رأس من الماشية موزعة في مختلف مناطق اللواء.