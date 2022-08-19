بكلمات مؤثرة.. أحمد الدعجة ينعى أطفاله الخمسة الذين قضوا بحريق الرصيفة

نعى أحمد الدعجة والد الأطفال الخمسة الذين قضوا في حريق شقتهم بمنطقة إسكان الأمير هاشم في الرصيفة بكلمات مؤثرة.

وقال الدعجة في منشور له عبر فيسبوك:

“‏قدر الله وما شاء فعل اللهم لا اعتراض

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله ” إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ” إلا أخلف الله له خيراً منها )

فلذات كبدي جميعهم الخمسة #سلمان_وسلطان_واريام_وريم_وملاك في ذمة الله

الصلاة والدفن في مقبرة طبربور ابو عليا بعد صلاة عصر هذا اليوم الجمعه الموافق ١٩/٨/٢٠٢٢م

تقبل التعازي اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرجال والنساء في منزل والدي اسكان الأمير هاشم / اتوستراد عمان الزرقاء / خلف قاعات أدونيس / بجانب مدرسة ليلى الغفارية

‏اللهم اني اسألك الصبر والسلوان

‏اللهم اني اسألك الصبر والسلوان

‏اللهم اني اسألك الصبر والسلوان”

وكان الأمن قد أصدر بيانا حول حادثة حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الثاني حيث عمل كوادر الدفاع المدني على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.