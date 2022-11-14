بكلمات مؤثرة.. فنانون أردنيون ينعون زميلهم الراحل أشرف طلفاح

نعى فنانون أردنيون اليوم الاثنين، بكلمات مؤثرة زميلهم الراحل أشرف طلفاح الذي قضى غدرًا على يد مجموعة أشخاص خارجين عن القانون في مصر.

وكتب الفنان زهير النوباني: “انتقل الى رحمة الله الحبيب الفنان الشاب المبدع اشرف طلفاح متأثرا باصابته نتيجة الاعتداء الإثم الذي تعرض له في الشقيقة مصر…أتقدم من أسرته الكريمة ومحبيه والأسرة الفنية الاردنية والعربيه باصدق التعازي راجيا الرحمن الرحيم ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه..كان موهبة فنية فريدة رحل في اوج عطاءه..ترك أثرا طيبا وجميلا في الحياة وفي قلوب محبيه …العزاء لنا جميعا بالفقيد المبدع الجميل والانسان النبيل ..كلنا راحلون ولا يبقى سوى الأثر الطيب الجميل”.

وعبر نقيب الفنانين الأسبق الفنان حسين الخطيب عن حزنه وكتب: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. أتقدم بأحر التعازي القلبية لوفاة المرحوم الزميل الفنان أشرف طلفاح. معزيا أهله وانفسنا والزملاء الفنانين ومحبيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب الفنان حمد نجم ناعيا وفاة صديقه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لست مصدقاً أنك رحلت يا أشرف طلفاح !!!! صديقي …. أشرف …. من الأصدقاء القلائل الذين بقينا على تواصل بعد سفري … حتى وهو في مصر منذ يومين كنا على تواصل”.

وأضاف نجم: “أول ممثل أعمل وإياه في مسلسل تشاركنا خلاله البطولة لوقتٍ طويل

أشرف الذي لم يرضى بانحدار الحالة الفنية وكان دوماً يبحث عن تحقيق ذاته الفنية بما يليق بفهمه العميق للتمثيل . كان عاشقاً للتمثيل مهووساً لدرجة أنه بات يائساً من الدراما الأردنية التي لم توازي جنونه .

ذهب ياسر وبقيت مدة طويلة لا تريد أن تصدق أنه تركنا … وها أنت لحقت به يا أشرف …. أيرضيكَ هذا؟؟!!!”. وتابع: استعجلت يا أشرف، سببتَ لي غصّة يا أشرف، لماذا يا صديقي … لماذا؟؟!!!!!!!، لا حول ولا قوة إلا بالله،ة الله يصبر زوجتك وأولادك، واسأل الله أن تقتص يد العدالة من مجموعة البلطجية الأنذال”.

ونعاه الفنان أحمد العمري، قائلا: “الميّت في #الغربة له أجر #الشهيد“

رحمك اللّه (أبا أوس) رحمة واسعة واحتسبك شهيداً في غربة نشدت فيها طلب #العلم والعمل..

رحمك اللّه وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا وأهلك وذويك الصبر والسلوان وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون..

أدعوا له بالرحمة والمغفرة..”.