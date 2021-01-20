بكين تعلن فرض عقوبات على بومبيو ومسؤولين في إدارة ترامب

بكين -أعلنت الصين الأربعاء فرض عقوبات على نحو 30 مسؤولا في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، لانتهاكهم “سيادتها”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر فيما كان جو بايدن ينصّب رئيسا في واشنطن “قررت الصين فرض عقوبات على 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير السيادة الصينية”.

وأضافت “على مدى السنوات القليلة الماضية، قام بعض السياسيين المناهضين للصين في الولايات المتحدة، بدافع مصالحهم السياسية الأنانية والتحيز والكراهية ضد الصين وعدم إبداء أي اعتبار لمصالح الشعبين الصيني والأميركي، بالتخطيط لسلسلة من الخطوات المجنونة والترويج لها وتنفيذها”.

ولفتت إلى أن هذه التصرفات “تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت مصالح الصين وأساءت إلى الشعب الصيني وأضرّت بالعلاقات الصينية-الأميركية بشكل خطير”.

وبالإضافة إلى بومبيو، يشمل القرار مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل ووزير الصحة أليكس عازار ومبعوثة الأمم المتحدة كيلي كرافت وغيرهم.

كذلك، فرضت بكين عقوبات على مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون ومستشاره السابق ستيف بانون.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولين وأفراد عائلاتهم سيمنعون من دخول البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو مضيفة “هم والشركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون أيضا من التعامل مع الصين”.

وأظهرت اختيارات بايدن لقيادة السياستين الاقتصادية والخارجية أنها لن تتوانى عن جهود واشنطن لمكافحة الانتهاكات التجارية للصين، وهي أمر مشترك مع ترامب الذي أطلق العنان على مدى السنوات الأربع الماضية لحرب تجارية فرض من خلالها تعريفات جمركية عقابية بمليارات الدولارات على البضائع الصينية.

ولفتت وزارة الخارجية الصينية في بيانها إلى أن “الحكومة الصينية مصممة على الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية”.

وأعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة وأنتوني بلينكن وزير الخارجية التزامات الإدارة الجديدة بتشجيع الاستثمارات لجعل الشركات والعمال الأميركيين أكثر قدرة على المنافسة ضد بكين.- (أ ف ب)