بلاتيني: إنفانتينو وتابيعه فعلوا كل ما بوسعهم لمنع عودتي لكرة القدم

باريس – اتهم الرئيس السابق لـ(يويفا)، ميشيل بلاتيني، الرئيس الحالي لـ(فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو بأنه “يفعل كل ما بوسعه” ليحول دون عودة المسؤول الفرنسي السابق لكرة القدم، بعدما انهى عقوبة الإيقاف وتم تبرئته من جانب القضاء السويسري.

وهكذا تحدث بلاتيني في مقابلة نشرتها صحيفة (لو فيجارو) الأربعاء، عن الشكوى التي قدمها أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ضده ويطالبه من خلالها بدفع المليوني فرانك سويسري التي أعطاها إياه رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر وتسببت في إيقافه لمدة 4 أعوام عن تولي أي منصب يتعلق بكرة القدم.

وأكد قائد منتخب فرنسا سابقا والفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، أن “فيفا كان مدينا لي بالمال ثم أعطاني إياه. بعد مرور خمس سنوات، حين تقدمت للرئاسة لأن 150 عضوا طلبوا مني ذلك، عاقبني لأنه أعطاني هذا المال. لا أستطيع أن أفهم”.

وتعرض بلاتيني الذي كان رئيس يويفا بين عامي 2007 و2015 للإيقاف عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لمدة أربع سنوات، بقرار من لجنة الأخلاقيات بالفيفا، بسبب حصوله على 1.8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، نظير القيام ببعض الأعمال بين عامي 1998 و2002.

واستكمل بلاتيني الذي اضطر للتراجع عن ترشحه لرئاسة الفيفا في 2016 لصالح ذراعه اليمنى سابقا، جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للمؤسسة الكروية الدولية، عقوبة الإيقاف عن مزاولة أي نشاط كروي، في الوقت الذي استبعد فيه القضاء السويسري توجيه اتهامات له.

ويؤكد اللاعب الفرنسي السابق أن فيفا تطالبه الآن برد هذا المال للحيلولة دون عودته لعالم كرة القدم، ويتهم إنفانتينو بأنه يقف وراء ذلك.

وقال “برغم أنه ليس الشخص الذي دفع بإدانتي، إنفانتينو وتابعيه مع محكمة التحكيم الرياضي فعلوا كل ما بوسعهم لمنعي من العودة لكرة القدم”. – (إفي)