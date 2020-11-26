بلاتيني: مارادونا كان “الملك الطفل”

باريس – أكد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ميشيل بلاتيني أنه في ضوء “كل ما حدث على مدار هذه السنوات” توقع وفاة خصمه القديم على أرض الملعب دييجو مارادونا، بحسب ما نقلته صحيفة (ليكيب) الفرنسية في مقابلة معه.

وذكر بلاتيني “إنها خسارة كبيرة لكرة القدم وخبر حزين، لكن بعد كل ما حدث في السنوات الأخيرة، كنت أتوقع ذلك. كنت قد استعددت للاستماع عبر الراديو في أحد الأيام لخبر رحيل دييجو مارادونا”.

وأوضح بلاتيني أنه عندما رآه “يتحدث ويتحرك بصعوبة” علم أن الأمور صعبة على النجم الأرجنتيني الراحل.

وأضاف “لذا فأنت تجهز نفسك للأخبار السيئة، ولكن عندما يأتي اليوم فإنه يثير شيئا في قلبك، في رأسك. إنه أمر صعب؛ تشعر بالحنين، بالحزن”.

ووصف الفرنسي مارادونا بأنه “الملك الطفل” وتذكر المرة الأولى التي لعب أمامه فيها عام 1979 في بوينوس آيرس. وشعر بالأسى فيما يتعلق بحياة مارادونا الشخصية الفوضوية، لأن الأرجنتيني، على حسب قوله، كان محاطا بأشخاص سيئين.

وقال “أنا لا ألومه على أخطائه، لكنني ألوم المحيطين به. كل من كان حوله استفادوا منه جيدا ولكن لم يساعدوه على التعافي” وأقر بلاتيني بأنه على الرغم من كل شيء، فإن يوهان كرويف بالنسبة له أفضل لاعب في التاريخ.

واختتم حديثه بقوله إن مارادونا “ابن بلد كرة القدم فيها هي الملك، لذلك كان ملكا طفلا. لا أعتقد أنه ستكون هناك ثلاثة أيام حداد وطني في فرنسا عندما أرحل أنا أو زيدان”. (إفي)