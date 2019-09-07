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بلاتيني يؤكد عودته الى عالم كرة القدم بعد انتهاء عقوبة الايقاف

منذ 6 دقائق

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لوزان (سويسرا) – “سأعود”، بهذه الكلمة المقتضبة أكد رئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني نيته العودة الى عالم كرة القدم لدى انتهاء عقوبة إيقافه في 7 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق لشبكة “ار تي اس” السويسرية: “سأعود، لا أدري أين ولا أدري كيف، لا استطيع ان اتوقف بعد توقيفي على الرغم من ان هذه العقوبة قام بها أشخاص معتوهون”.

وتعرض بلاتيني (63 عاما) الذي رئس الاتحاد القاري بين 2007 و2015، للإيقاف عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 8 أعوام في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2015، قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى 4 سنوات في العام التالي، لقبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به لرئيس فيفا السابق جوزيف بلاتر عام 2002، لم يكن مرتبطا بعقد مكتوب.

وكشف بلاتيني للشبكة السويسرية: “نعم لقد كنت ضحية مؤامرة حيكت ضد بين جماعة الفيفا وجماعة وزارة العدل السويسرية. كان هناك ثمة تفاهم، تفاهم ودي بين الفيفا ووزارة العدل لطردي. أنا لا أقول هنا بان هذه مؤامرة قامت بها الدولة السويسرية”.

وكشف بلاتيني بأنه سيقوم بنشر كتاب عن “السنوات العشرين لحياته” سيسرد فيه “الحقيقة”، لافتاً: “لم أشعر قط بانه تم إيقافي. كيف يمكن لمؤسسة خاصة ان توقف شخصا عن كرة القدم؟”. (أ ف ب)

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