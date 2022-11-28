“بلاك فرايداي”: أكثر من 9 مليارات دولار أنفقت في التسوق عبر الإنترنت

كشفت بيانات “أدوبي” (adobe) أن المستهلكين أنفقوا 9.12 مليارات دولار في يوم “بلاك فرايداي”، الموافق 25 تشرين الثاني، على التسوق عبر الإنترنت.
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وارتفعت المبيعات الإلكترونية عامةً خلال اليوم التالي لعطلة عيد الشكر بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفعت المبيعات بنسبة 221 في المئة عند المقارنة بمبيعات اليوم المعتاد في المتوسط خلال أكتوبر تشرين الأول.
وفي تفاصيل البيانات، قفزت مبيعات ألعاب الأطفال بنسبة 285 في المئة أمس الجمعة، فيما ارتفعت مبيعات أجهزة التدريبات البدنية بنسبة 218 في المئة.
كما سجلت مبيعات الجوالات ارتفاعاً قياسياً في البلاك فرايداي بنسبة بلغت 44 في المئة عبر الإنترنت، وشكلت مبيعات الهواتف الذكية 48 في المئة من إجمالي المبيعات الإلكترونية. -وكالات