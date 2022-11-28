“بلاك فرايداي”: أكثر من 9 مليارات دولار أنفقت في التسوق عبر الإنترنت

كشفت بيانات “أدوبي” (adobe) أن المستهلكين أنفقوا 9.12 مليارات دولار في يوم “بلاك فرايداي”، الموافق 25 تشرين الثاني، ‏على التسوق عبر الإنترنت.

“الجمعة البيضاء” و”الجمعة السوداء”..أصل الحكاية التي ينتظرها المستهلكون كل عام

وارتفعت المبيعات الإلكترونية عامةً خلال اليوم التالي لعطلة عيد الشكر بنسبة ‏‎2.3 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفعت المبيعات بنسبة ‏‎221 في المئة عند المقارنة ‏بمبيعات اليوم المعتاد في المتوسط خلال أكتوبر تشرين الأول.‏

وفي تفاصيل البيانات، قفزت مبيعات ألعاب الأطفال بنسبة ‏‎285 في المئة أمس الجمعة، ‏فيما ارتفعت مبيعات أجهزة التدريبات البدنية بنسبة ‏‎218 في المئة.

كما سجلت مبيعات الجوالات ارتفاعاً قياسياً في البلاك فرايداي بنسبة بلغت 44 في المئة عبر الإنترنت، ‏وشكلت مبيعات الهواتف الذكية ‏‎48 في المئة من إجمالي المبيعات الإلكترونية.‏ -وكالات