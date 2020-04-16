بلا شفافية أو كوابح

هآرتس

بقلم: نوعا لنداو

كما هو متوقع، مع قدوم الطعام تأتي الشهية: بعد اعطاء الصلاحيات للشباك من اجل العثور على من خالطوا مصابين بالكورونا بمساعدة وسائل سرية لمكافحة الارهاب، الآن الدولة تريد أن تضيف للشباك مهمات اخرى لمكافحة الفيروس، وترفض تفصيل ما هي. وكأن الفيروس هو مخرب خطير يستمع للنقاشات، وكأن الهدف المراقب هو عدو متوحش يجب اخضاعه، وليس هو الجمهور في اسرائيل الذي يحق له أن يفهم عما يدور الحديث بالضبط.

أمس أبلغت الدولة المحكمة العليا في رد على استئناف المحامي شاحر بن مئير، من جمعية حقوق المواطن “عدالة” وجمعية مراسلين ضد متابعة الشباك والشرطة، بأنه في هذه الايام تقوم لجنة وزارية خاصة بفحص تكليف الشباك بمهمات اضافية في مجال اجتثاث الوباء.

الحديث يدور عن لجنة عينت في الاصل من اجل فحص فعالية الجهاز بعد انتقاد الجمهور في هذا الموضوع. ولكن حسب ما تقوله الدولة فانه في اطار هذه النقاشات ليس فقط أنه لم يتخذ قرار بتقليص استخدام الوسائل السرية ضد المواطنين الذين يحترمون القانون، بل حتى “تمت دراسة اضافة مهمات للشباك في اطار المساعدة المقدمة من قبله لوزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس الكورونا”.

الحكومة والشباك والمستشار القانوني للحكومة يرفضون اعطاء تفاصيل علنية عن ما هي بالضبط المهمات الجديدة التي يراد تكليف الشباك بها. في رد الدولة تمت الاشارة فقط إلى أن الهدف هو “من اجل أن يكون بالامكان مواصلة العمل على ابطاء تفشي الفيروس من خلال رفع جزئي للقيود على حرية الحركة”. واذا كان القضاة يحبون الاستطلاع فإن المدعين العامين يقترحون عليهم الخدعة القديمة وهي نقاش بحضور طرف واحد من اجل الهمس في آذانهم بالتفاصيل دون أن يعرف الجمهور.

وقد علمت “هآرتس” أن هذا السر هو النية في استخدام المعلومات التي جمعها الشباك لرسم خريطة اقليمية للفيروس بصورة ستحدد هل يمكن أو لا يمكن اعادة هذه المناطق إلى وضعها الطبيعي.

أي اضافة طبقات تحليل اخرى على نفس المعلومات التي جمعت في السابق عنا. وذلك وفقا لاقتراح قدمه الجيش الاسرائيلي من اجل رسم خرائط مناطقية كهذه بالألوان الاخضر والاحمر والبرتقالي، حسب مستوى الاصابة بالمرض.

ومن اجل فهم عما يدور الحديث، حسب التفاصيل التي سبق نشرها مؤخرا حول وسائل الشباك، تخيلوا مخزون ضخم للمعلومات عن كل شخص في اسرائيل وفي المناطق، هذا المخزون ليست له أي اهمية سوى اذا سألنا هذا المخزون سؤال محدد.

لنفترض، من كان في محيط مصاب بالكورونا في ساعة معينة. أو في حالة جديدة تم فحصها، ما هو مستوى الاصابة المتوقعة بالمرض في منطقة معينة وهل يجدر رفع الاغلاق عنها.

يجب نسيان الرؤية التي انتشرت بالخطأ حول أن الامر يتعلق فقط بمعرفة مكان وجود الهاتف المحمول. الشرطة تستخدم معرفة المكان من اجل الرقابة على من يجب أن يكون في الحجر.

وسائل الشباك اكثر دقة بكثير. هذا يسمى “الأداة” بلغة الشباك، كما كشف مؤخرا رونين بيرغمان في “يديعوت احرونوت”. ولكن من الاسهل فهم ذلك كمولد بحث ذكي تتم تغذيته من تفاصيلنا الشخصية. في اماكن وازمان اخرى اسرائيل كان يجب أن تصاب بهزة من كشف هذه “الأداة” التي تقوم بجمع هذه المعلومات عن الجميع بشكل دائم؛ ولكن اسرائيل ليست الولايات المتحدة، وخلافا لقضية ادوارد سنودن، فان هذا النشر لم يترك أي صدى بما فيه الكفاية. ربما لأننا جميعنا معتادون جدا على أن الأمن في اسرائيل هو فوق كل شيء وحتى فوق حقوق الفرد.

اذا لم تكن المهمة الجديدة هي اختراق آخر للخصوصية التي اصبحت مخترقة بصورة دائمة اصلا، بل فقط سيتم استخدامها لتحليل مناطقي وليس شخصي من اجل اعادتنا بأسرع وقت إلى روتين الحياة، فمن المعقول الافتراض أن معظم الاسرائيليين سيتلقون ذلك بنفس الرضى عن الذات الذي يصل إلى درجة المباركة.

بالضبط بسبب ذلك، فإن السلوك السري جدا في هذا الموضوع هو غريب على أقل تقدير. لا يوجد هناك أي مانع من أن تشرح للمواطنين هذه الامور بشفافية تامة من اجل أن يحكموا اذا كان الامر يتعلق باستخدام شرعي. يجدر بالطبع القيام بذلك قبل، وليس بعد، اتخاذ قرار وتحويلهم إلى فئران للمختبر.

ولكن في دولة فيها مؤسسة ترى كل شيء عبر منظار عسكري، فإنهم معتادون على التصرف في كل أمر يتعلق بالشباك وكأنه سر مطلق. وأن الجهاز الذي اضطر إلى مكافحة الكورونا خلافا لرغبته يخشى الآن من كشف كل تفصيل حول الوسائل الخاصة لديه.

النتيجة هي غياب شفافية مطلقة في موضوع مدني تماما، حيث الشفافية هي أمر حاسم فيه لزيادة الثقة والامتثال. لا يوجد أحد من المسؤولين عن هذه الشفافية – الوزراء واعضاء اللجنة والمتحدثين بلسان الشباك والمستشار القانوني – يتجرأ على الخروج من الصندوق الاسود وتوضيح الامر بصورة سليمة للجمهور. بهذا هم فقط يطلقون النار على ارجلهم: غياب معلومات يزيد عدم الثقة والشعور بأنه يتم استخدام وسائل وحشية ظلامية.