بلتاجي في ذمة الله

عمان- الغد- أعلن أمين عمّان، يوسف الشواربة، اليوم الأحد، وفاة أمين عمان السابق، عقل بلتاجي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال شواربة، “بصادق مشاعر الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل قامة وطنية كبيرة وعمدة عمان السابق الأخ الكبير المرحوم عقل بلتاجي رحمه الله ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اسرته الكريمه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

ولد بلتاجي، في قطاع غزة في عام 1941ميلادية، ودرس الثانوية العامة في مدرسة الفردنز في رام الله، وحصل على الدبلوم في التعليم من كلية الفردنز عام 1959ودرس فيها حتى عام 1961.

وعمل بلتاجي في الملكية الاردنية وتدرج في عدة إدارات حتى عام 1975م، حيث شغل مركز نائب المدير الأول لمدير عام الملكية الأردنية، ويعتبر أول عربي يحصل على لقب نائب رئيس المنظمة العالمية لخدمات وتموين الطائرات، بحسب موقع رئاسة الوزراء.