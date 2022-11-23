بلجيكا تتعذب قبل الفوز على كندا بفضل باتشواي وكورتوا

عمان – الغد – تعذب المنتخب البلجيكي قبل الفوز على نظيره الكندي 1-0 مساء الأربعاء على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بالدور الأول من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وأحرز ميتشي باتشواي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44، علما بأن كندا أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة نفذها ألفونسو ديفيز، وتصدى لها الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا.

وبهذا الفوز، يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن المنتخبين المغربي والكرواتي، اللذين تعادلا أمس بدون أهداف.

وفي باقي مباريات أمس، حقق المنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تغلب على المنتخب الألماني 2-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والتي شهدت أيضا انتصارا عريضا للمنتخب الإسباني على المنتخب الكوستاريكي بسباعية نظيفة.

وتلعب سويسرا أمام الكاميرون ضمن منافسات المجموعة السابعة الساعة الواحدة عصر اليوم الخميس بتوقيت الأردن، فيما تواجه البرازيل صربيا الساعة العاشرة مساء ضمن المجموعة ذاتها.

واليوم أيضا، تخوض أوروجواي موقعة مهمة أمام كوريا الجنوبية الساعة الرابعة مساء ضمن المجموعة السابعة، والتي ستشهد مباراة البرتغال أمام غانا عند الساعة السابعة مساء.

البلجيكي كيفن دي بروين يخترق الدفاع الكندي -(من المصدر)