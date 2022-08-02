بلجيكا تجمد أصولا روسية بقيمة 51.6 مليار دولار

عمان- جمدت السلطات البلجيكية، أصولا روسية بقيمة 6ر51 مليار دولار ، من الأموال المملوكة لأشخاص وشركات وشخصيات اعتبارية، في إطار العقوبات المالية المفروضة على موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الأموال التي جمدتها السلطات البلجيكية مرتفعة للغاية، لا سيما أن قرار التجميد جاء بعد إعلان مفوض الاتحاد الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز ،قبل ثلاثة أسابيع تجميد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية بقيمة 1ر14 مليار دولار.

وأضافت أن الأموال المجمدة تمثل أصولا من الأموال والأسهم الموجودة في بلجيكا يمتلكها 1229 شخصا و110 كيانات لسياسيين ورجال أعمال وبنوك وشركات، والتي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المالية. -(بترا)