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بلجيكا تختتم مشوارها دون فيرتونجن المصاب بتصفيات اوروبا 2020

منذ 4 ساعات

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بروكسل – أعلن نادي توتنهام الانجليزي غياب قلب دفاعه البلجيكي يان فيرتونجن عن مبارتي منتخب بلاده ضمن فترة التوقف الدولية المقبلة في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم لاصابة عضلية بفخذه.

وأشار “سبيرز” في حسابه على موقع (تويتر) ليل الثلاثاء: “سيغيب فيرتونغن حتى نهاية فترة التوقف الدولية”.

ويُعد فيرتونغن (32 عاما) من ركائز منتخب “الشياطين الحمر” وقد حمل ألوانه في 117 مباراة دولية منذ العام 2007، حيث تلعب بلجيكا على أرض روسيا في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وتستقبل بعدها بـ 3 أيام قبرص في بروكسل خلال آخر جولتين من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وحصدت بلجيكا 24 نقطة في المجموعة التاسعة، وضمنت تأهلها الى النهائيات القارية منذ تشرين الأول (اكتوبر)، لكن روسيا التي تبتعد عنها بفارق 3 نقاط لا يزال بمقدورها حصد المركز الأول في المجموعة. (أ ف ب)

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