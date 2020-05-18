بلدان العالم تواصل رفع العزل تدريجيا واجتماع افتراضي لـ”الصحة العالمية” يبحث سبل التعاطي مع “كورونا”

عواصم – اجتازت أوروبا أمس مرحلة جديدة من رفع اجراءات العزل وعادت المقاهي للعمل في إيطاليا وفتحت كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أبوابها مجددا وكذلك الأكروبوليس في اثينا فيما تبحث منظمة الصحة العالمية في جمعيتها السنوية الوباء الذي تسبب بوفاة 316 ألف شخص في العالم، كما أصيب حوالي 4 مليون و800 ألف إنسان.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أمس أن من السابق لأوانه الشروع بإجراء تحقيق بشأن أصول وانتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي، إن الغالبية العظمى من دول العالم تعتقد أن الجائحة لم تنته بعد.

وفي كل أنحاء العالم، تواصل السلطات محاولات تحريك العجلة الاقتصادية رغم تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد خصوصا في البرازيل والهند وجنوب افريقيا والمخاوف من موجة ثانية من العدوى.

في إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء عاد السكان الى المقاهي والاستمتاع باحتساء القهوة، كما أعادت كاتدرائية القديس بطرس فتح أبوابها أمس أمام الزوار، كما فتح موقع الأكروبوليس في اثينا أبوابه مجددا أمام الزوار.

وفي كل أنحاء العالم تعتمد اجراءات التباعد الاجتماعي في محاولة لتجنب تجدد انتشار الوباء قبل التوصل الى لقاح فعال للمرض.

في هذا الإطار بدأت الدول الـ194 الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اجتماعا افتراضيا في جنيف للمرة الاولى لبحث الرد الدولي على الوباء.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول التي “تجاهلت توصيات” منظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة للفيروس، مشيرا إلى أن العالم يدفع “ثمنا باهظا” لتباين الاستراتيجيات.

ورغم التصعيد في التوتر بين واشنطن وبكين، تأمل الدول في أن تعتمد بالإجماع مشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الاوروبي يطلب “إطلاق عملية تقييم في أسرع وقت ممكن” للنظر في الرد الصحي العالمي والاجراءات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

وفي تحسن ايضا في روسيا، أعلنت السلطات أنها تمكنت من الحد من ازدياد عدد الإصابات بكورونا.

وفي الولايات المتحدة، اعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أنه يتوقع أن تصل ذروة معدل البطالة إلى 20 أو 25 %، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الفصل الثاني “بسهولة بنحو 20 أو 30 %”، لكنه أكد أن الأزمة لا تقارن مع الكساد الكبير في الثلاثينيات، لأن الدول باتت مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الأزمة.

وتستعد ثلاث من أكبر الشركات الاميركية لصناعة السيارات لاستئناف الانتاج أمس، لكن القلق كبير حول شبكات جمع القطع حيث من الصعب ابقاء مسافات وتجنب انتشار الفيروس.

من جهته، حيّا الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الأحد مئات من أنصاره الذين احتشدوا خارج المقرّ الرئاسي، متحدّياً بذلك قاعدة التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في البلاد.

في المقابل، مددت الهند لنهاية الشهر الحالي اجراءات العزل السارية منذ نهاية آذار(مارس). وتسجل البلاد أعلى زيادة في الحالات ية للوباء منذ بدء الأزمة.

وعاد بعض طلاب المدارس الثانوية في فرنسا الى المدارس لكن فقط في المناطق الأقل تضررا بالوباء.

وفي بلجيكا عاد الطلاب ايضا الى المدارس.

في البرتغال وأذربيجان مرورا بالدنمارك وايرلندا وألمانيا، أعادت عدة دول أوروبية فتح المطاعم والمقاهي بينها البييرغارتن الشهيرة في الهواء الطلق في بافاريا.

لكن في المانيا كما في فرنسا او في الولايات المتحدة سابقا، ظهرت بؤر إصابات في المسالخ ما يثير تساؤلات جديدة.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من316 الف إنسان حول العالم، فيما سُجّلت رسميّاً 4 ملايين و880 ألف إصابة في 196 بلدا ومنطقة، فيما أُعلن تعافي أكثر من مليون و700 ألف مصاب على الأقلّ.

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع حوالي 90 ألف وفاة من أصل حوالي مليون ونصف المليون إصابة، تعافى منها لا يقل عن280 ألف شخص.

وبعد الولايات المتحدة، تحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها حوالي 35 ألف وفاة من بين 24340 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31908 وفاة (225435 إصابة). وتحلّ فرنسا رابعةً مع 28108 وفاة (179569 إصابة)، ومن ثمّ إسبانيا مع 27650 وفاة (231350 إصابة).

وحتّى أمس، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82954 إصابة (7 إصابات جديدة بين أمس وأول من أمس) من بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78238 شخصاً.

وأمس أحصت أوروبا 166836 وفاة من أصل 1.901.173 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 95451 من بين 1.563.744 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 29493 وفاة (524050 إصابة) وآسيا 12394 وفاة (362543 إصابة) والشرق الأوسط 8204 وفاة (282288 إصابة) وافريقيا 2765 وفاة(85028 إصابة) وأوقيانيا 127 وفاة (8402 إصابة).

وأعلنت المغرب أمس عن تسجيل 60 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 6930 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 192 حالة.

الكويت، أعلنت أمس، عن تسجيل 6 وفيات جديدة و841 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 118 والإصابات إلى 15691 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس عن تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة وتعافي 529 شخصا.

البحرين أعلنت تسجيل 200 إصابة جديدة ليبلغ اجمالي الإصابات 4215 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 حالة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 911 إصابة، وعدد المتعافين 247 حالة.وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي أمس، وفاة واحدة و14 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 272 وفاة و 16621 إصابة.-(ا ف ب)