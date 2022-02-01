بلديات تبالغ باستئجار آليات لمواجهة المنخفض

فرح عطيات



عمان – كشف مصدر رسمي مطلع، عن استئجار بعض بلديات المملكة نحو 200 آلية مختلفة من القطاعش الخاص، بهدف التعامل مع الظروف الجوية التي شهدتها المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت المصدر، في تصريحات لـ”الغد”، إلى أن هذا العدد المستأجر “يعد مرتفعاً ومبالغاً فيه، لذلك ستعمل وزارة الإدارة المحلية في المرات القادمة، على تحديد العدد المسموح باستئجاره من قبل كل بلدية، ووفق احتياجاتها ومتطلباتها الحقيقية للتعامل مع الظروف الجوية”.

وبذلك يرتفع عدد الآليات التي خصصت للتعامل مع الظروف الجوية التي شهدتها المملكة الأيام الماضية من 900 إلى 1200 آلية مختلفة من (كاسحات الثلوج، جرافات مجنزرة، بكبات، وصهاريج المحروقات ونضح المياه، وغيرها).

وقال المصدر إن “استئجار بعض البلديات للآليات لم يساهم في رفع الموازنة المخصصة من وزارة الإدارة المحلية للتعامل مع الظروف الجوية الماضية، والتي قدرت بنحو خمسة ملايين دينار”، بحسب المصدر ذاته.

وتم تخصيص تلك المبالغ من مخصصات بند تنمية وتطوير البلديات في الموازنة العامة لوزارة الإدارة المحلية لهذا العام والبالغة نحو 150 مليون دينار.

وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن الوزارة حولت الى حساب البلديات في بنك تنمية المدن والقرى، ومع بداية موسم الشتاء، حوالي خمسة ملايين دينار للتعامل مع الحالات الطارئة، والظروف الجوية التي ستشهدها البلاد.

وأشار إلى أن البنك عمل على توزيع المبالغ المالية على البلديات، وبحسب كشف أرسلته الوزارة لتلك الغاية، وبناء على معايير محددة، بحيث تعتبر هذه المخصصات بمثابة دعم تقدمه الوزارة لكل بلدية لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية.

وفي الوقت الذي كانت تلقت فيه غرف الطوارئ في الوزارة، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة أكثر من 12500 اتصال هاتفي خلال الظروف الجوية الطارئة الماضية، أكد المصدر “عدم وجود مشكلات كبيرة اضطرت البلديات للتعامل معها، مثل تلك التي شهدتها العاصمة عمان من انقطاعات متكررة للكهرباء، وعلى عدة أيام”.

ولفت الى أن الوزارة قامت بإجراء جولة ميدانية على بعض محافظات الشمال للاطلاع على واقع الحال هناك، وكيف تتعامل البلديات مع الظروف الجوية، في وقت تعاملت فيه غرفة الطوارئ الرئيسية مع 432 حادثاً وشكوى وملاحظة.

وتمحورت تلك الحوادث، وفق بيان صحفي سابق لوزارة الإدارة المحلية، حول 136 حالة تراكم ثلوج، و37 حالة مداهمة مياه أمطار لمنازل مواطنين، و31 أخرى تمركزت حول ارتفاع منسوب مياه الأمطار,

وسجلت غرفة الطوارئ 27 حالة انغلاق في شبكات تصريف المياه، و47 أخرى لحالات انزلاق على الطرقات وحوادث سير، علاوة على 62 حالة سقوط أشجار، وأعمدة كهرباء.

وكانت، وزارة الإدارة المحلية، بحسب المصدر، عممت ومنذ بداية موسم الشتاء العام الماضي على بلديات المملكة، بضرورة تقليم الأشجار، تفادياً لحدوث أية مشكلات مستقبلاً، لكن شدة الهواء في بعض المحافظات أدت الى سقوط بعض الأشجار، وفي أماكن متفرقة.

وشدد على أن بلديات المملكة كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي، ما مكنها من تحقيق النجاح في هذا الشأن، والذي انعكس في تدني نسبة الحوادث التي تعاملت معها كوادرها.