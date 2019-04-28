بلديات معان تبدأ حملات رش لمكافحة الحشرات

معان– بدأت بلديات محافظة معان اليوم الأحد حملات رش مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة بعد ورود شكاوى من المواطنين من انتشار الحشرات الزاحفة خصوصا ” الخنفساء” والطائرة بكثافة في مناطق المحافظة.

ودعا مواطنو معان إلى تعاون جميع المؤسسات الخدمية والصحية ومديريات الزراعة ولجنة السلامة العامة من أجل مكافحة الآفات والحشرات التي انتشرت بكثافة عقب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت مديرية زراعة محافظة معان اليوم بدء حملات الرش المكثفة لتشمل عدة مناطق في المحافظة ، كما بدأت بلدية معان الكبرى بتنفيذ حملات رش بواسطة المبيد المستحلب والضبابي؛ شملت أحياء مدينة معان عقب انتشار الحشرات بشكل كبير.

وبحسب دائرة الخدمات في بلدية معان فإنه تم تشكيل فرق موزعة على الأحياء لتنفيذ عملية الرش ودعت البلدية المواطنين اتباع قواعد السلامة العامة من خلال إبعاد الأطفال عن مواقع الرش حفاظا على سلامتهم.

وأطلقت بلدية الجفر حملة رش مكثفة لمكافحة الحشرات والآفات في مختلف أحياء منطقة الجفر بعد ورود شكاوى من المواطنين بهذا الصدد.

كما أطلقت بلدية الشوبك حملة رش لمدة أسبوع لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة من خلال استقدام شركة متخصصة لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المناسبة والفعالة.

وبدأت بلدية الشراة بحملة رش لمكافحة الحشرات المنتشرة في الأحياء ومناطق قضاء المريغة وصولا إلى بيئة آمنة وصحية.

(بترا)