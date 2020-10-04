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بلدية إربد الكبرى تعرض 70 بطة و150 حمامة و100 دجاجة مشكلة للبيع

منذ ساعة واحدة

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أحمد التميمي

إربد – أعلنت بلدية إربد الكبرى عن بيع 70 بطة و150 حمامة و100 دجاجة مشكلة من فائض طيور الحدائق.

وقال مدير حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين المهندس يحيى العمري، إن البلدية عرضت مجموعة من الطيور للبيع بالظرف المختوح وهو متاح لجميع المواطنين.

وأشار العمري إلى أن “الفائض في الطيور الموجودة داخل حدائق الملك عبدالله يتم بين الفينة والأخرى بيعه للمواطنين وبأسعار مناسبة”.

ولفت إلى أنه “وقبل شهور تم بيع 1200 طير من مختلف الأنواع بالظرف المختوم”.

وأكد أن الطيور الموجودة بالحدائق من مختلف الأنواع وبإمكان أي زائر للحدائق مشاهدتها.

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