بلدية إربد تباشر أعمال تعبيد في إيدون

إربد – الغد – باشرت بلدية إربد الكبرى ومن خلال دائرة الأشغال الهندسية في البلدية، بتنفيذ أعمال كبرى لخلطات اسفلتية ساخنة في عدد من الأحياء والشوارع الواقعة، ضمن حدود مجلس محلي ايدون.

وقال مدير دائرة الأشغال الهندسية في البلدية المهندس محمد العبابنة، ان البلدية تعطي الأولوية للمناطق التي باتت بحاجة ماسة لهذه الأعمال ولم تعد تحتمل أي تأخير في العمل بعد ان أصبحت الشوارع بها متهالكة ويستحيل على المواطنين التعامل معها.

وأضاف ان الحي الذي تنفذ به البلدية الخلطة الإسفلتية الساخنة والواقع إلى الجنوب الغربي من دوار العيادات هو واحد من الأحياء التي لم تشهد البنى التحتية فيها أي صيانة او تحديث منذ سنوات طويلة ومعظم الشوارع به متهالكة وبحاجة ماسة وواضحة للصيانة.

وأكد العبابنة ان البلدية تعمل على استهداف مجموعة من المناطق الساخنة والتي منحتها الأولوية وقد انهت العمل في عدد من هذه الأحياء مثل حي المقرئ وحي عالية ومجموعة من الشوارع في بيت راس.

ونوه إلى ان المرحلة القريبة القادمة ستشمل العمل في عدد من احياء مناطق النزهة والمنارة والنصر بالاضافة الى المناطق الخارجية خاصة مع وجود عطاءين تم تخصيص احدهما للمناطق داخل مدينة إربد والآخر للمناطق الخارجية

وأشار العبابنة إلى أن طموح البلدية هذا العام كبير جداً خاصة مع وجود عطاءات كبيرة للخلطات الإسفلتية بالإضافة إلى العطاءات التي سيتم طرحها من موازنة 2019 وبالتالي فإن البلدية تطمح بأن تصل لجميع ملاحظات المواطنين التي ترد لها سواء كان ذلك من خلال الاتصال المباشر او من خلال وسائل الإعلام وملاحظات الإخوة الإعلاميين او ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.