بلدية إربد تتخذ إجراءات وقائية مشددة لمواجهة “كورونا”

إربد – الغد– شكلت بلدية إربد الكبرى لجنة طوارئ يترأسها رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني وبعضوية المدراء المعنيين وذلك بهدف التعامل مع الظروف الراهنة والتي فرضها واقع الحال بعد انتشار “فيروس كوورنا” على مستوى العالم.

وأقر بني هاني خلال اجتماع عقد اليوم لمدراء البلدية عدداً من الإجراءات التي باشرت البلدية باتخاذها اعتباراً من صباح اليوم ومن أهمها تسهيل دوام الموظفات الأمهات على أن يعود تقدير حالة كل موظفة لمديرها مع تفويض المدراء بكامل الصلاحيات ومنها منح الإجازات الإدارية وفقاً لكل حالة.

وقال بني هاني في تصريحات صحفية أن البلدية ستباشر اليوم حملات مكثفة لتعقيم الطرقات والشوارع والمباني العامة ومجمعات السفريات وقد تم تجهيز الآليات والمواد المعقمة وستباشر عملها بصورة مكثفة ويومية اعتبارا ًمن مساء اليوم.

وأضاف بني هاني ان تعليمات مشددة صدرت لدوائر الصحة والبيئة ورخص المهن لتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمطاعم والكوفي شوبات بهدف التأكد من التزامها بشروط السلامة والنظافة العامة ومنع تقديم الأراجيل ووضع مسافات كافية بين الطاولات مع التأكيد على توفر وسائل التعقيم في هذه الأماكن، مشيراً إلى ان البلدية تمتلك صلاحية الإغلاق الفوري لكل من يخالف التعليمات في مثل هذه الظروف وأنه لن يتم تأخير أي إغلاق.

واكد ان التعامل مع البسطات في هذه الظروف سيكون مختلفاً عن السابق وأن على جميع أصحاب البسطات الالتزام التام بالشروط الصحية وخاصة تلك البسطات التي تبيع الأغذية والمأكولات وان أي مخالفة سيقابلها مصادرة فورية للبسطة.

وأوضح بني هاني ان البلدية قررت إغلاق جميع مداخلها باستثناء البوابة الرئيسة الشمالية والجنوبية وأنها وضعت المعقمات على جميع المداخل والأبواب وفي مختلف الطوابق والمكاتب وان البلدية خصصت موظفين يتواجدون على مداخل البلدية بهدف إرشاد المراجعين ضرورة اتخاذ السبل الوقائية مناشداً المواطنين في ذات الوقت ضرورة تعقيم أيديهم عند الدخول والخروج وتجنب الملامسة قدر المستطاع.

ونوه بني هاني إلى انه تم تزويد جميع عمال البيئة والمحطات التحويلية والمشاغل والتنفيذ والصيانة بمواد وقائية مثل الأكف والكمامات والمواد المعقمة لجميع العمال كما تم رش جميع آليات نقل النفايات بالمواد المعقمة وستبقى هذه العملية مستمرة قبل التحميل وبعده في خطوات احترازية تتخذها البلدية.

ولفت بني هاني إلى ان البلدية وضعت جميع امكانياتها وآلياتها في خدمة المواطنين والجهات المختصة وانها جاهزة لتقديم الخدمة وفق امكانياتها المتاحة لكل من يطلب ذلك وان على المواطنين الاتصال على ارقام البلدية المعروفة للإبلاغ عن أي خلل او مساعدة بما لا يتعارض مع الإجراءات الصحية المتبعة من قبل الدولة.