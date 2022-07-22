بلدية إربد تخصص قطعة أرض لمعالجة الكلاب الضالة

خصصت بلدية إربد الكبرى قطعة أرض بالقرب من مدينة الشاحنات على طريق إربد – الرمثا، لتكون مركزا لمعالجة الكلاب الضالة.

وقال مدير الشؤون الصحية في البلدية الدكتور محمود الشياب، إن تخصيص هذه الأرض وإنشاء مراكز فيها جاء لمعالجة الكلاب الضالة تمهيدا لإطلاقها بعد استكمال مراحل المعالجة للكلاب المصابة بداء الكلب والسعار.

وبين الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العمل يجري على إنشاء هناجر خاصة للكلاب وعيادة بيطرية ومكتبا للطبيب البيطري وتوفير المتطلبات اللوجستية للمركز المطلوبة من البلدية في إطار الجهود التشاركية لمعالجة هذه الظاهرة التي يتزايد انتشارها وأصبحت تشكل خطرا على المواطنين.

وأشار إلى أن كلفة معالجة الكلب الواحد تصل أحيانا إلى 100 دينار منذ الإمساك به حتى إعادة إطلاقه مرورا بمراحل تعقيمه وتطعيمه أو العمليات المتعلقة بالحد من تكاثرها، لافتا إلى أن البلدية وقعت اتفاقية مع مؤسسة اليرموك لحماية الحيوانات الأليفة وهي بصدد التنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير المتطلبات اللازمة بتنفيذ حملات لمكافحة الكلاب الضالة وفق المعايير والبروتوكلات الصحية.

من جهته، قال مدير الدراسات بمؤسسة اليرموك لرعاية الحيوانات الأليفة المهندس صفوان العثامنة، إن جهود مكافحة انتشار الكلاب الضالة لم تغادر سياقها النظري وهي تحتاج لتعاون أكبر بين جميع الجهات وتوفير ألإمكانيات اللازمة لمباشرة تنفيذ حملات المكافحة.

وفي سياق متصل، بينت رئيس قسم الثروة الحيوانية بمديرية زراعة محافظة إربد الدكتورة أريج العثامنة، أن تأهيل وتدريب الكوادر والأطباء البيطرين يحتاج إلى وقت وهو من اختصاص مؤسسات أخرى، مؤكدة استعداد المديرية بتوفير طبيب بيطري متفرغ في حال استكمال تجهيز الموقع.