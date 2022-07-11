بلدية إربد ترفع 1000 طن من النفايات من الوسط التجاري

رفعت بلدية إربد الكبرى ونقلت ما يقارب 300 طن من النفايات من المحيط التجاري ووسط البلد في ليلة “وقفة عرفة”، حيث تم كنس الشوارع ورفع النفايات لغايات ساعات الصباح الباكر ونقلها للمكبات الخاصة.

وأضافت البلدية أنها أعدت برنامجا مسبقا لتوزيع العمال والآليات الثابتة والمتحركة للحفاظ على ديمومة النظافة وضاعفت الجهود في المناطق الأكثر ازدحاماً؛ كالأسواق التجارية ومناطق اكتظاظ المطاعم؛ وذلك من أجل عدم تراكم تلك النفايات ومخلفات الطعام، مؤكدة أنها لم تترك المواقع إلا بعد التأكد من نظافتها بالكامل.

وفيما يتعلق بمجمعات السفريات، فقد عملت عدة فرق على تنظيف وكنس المجمعات، ثم رشها وتعقيمها بالكامل لتكون جاهزة لاستقبال روادها مع ساعات الفجر.

وفي السياق ذاته، عملت البلدية على تثبيت عمال الوطن الاعتياديين بأماكن الاكتظاظ للحفاظ على الوضع البيئي أولا بأول.

وفيما يخص باقي المناطق، فقد تم رفع 700 طن من النفايات في مختلف مناطق البلدية، وإتمام عمليات الرش حول الحاويات والتعقيم بالكامل.

وأكدت البلدية أن كافة مناطقها؛ بما فيها الوسط التجاري، أصبحت نظيفة بالكامل مع أول أيام العيد، حيث تم التركيز بعد ذلك على عمليات الذبح والتي تمت متابعتها طيلة فترات الذبح، من خلال فترات مكونة من العمال والآليات والجرافات والكابسات ومراقبي الصحة للتأكد من عدم ترك أي من مخلفات الأضاحي على جوانب الطريق والعمل على رفعها فورا ونقلها للمكبات المخصصة.

وما زالت الجهات المعنية في بلدية إربد الكبرى تعمل لغاية اللحظة على متابعة مواقع الذبح ومواقع بيع الأضاحي أولا بأول لحين الانتهاء من عمليات الذبح.

وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة طرح النفايات في أماكنها المخصصة، وعدم طرح مخلفات الأضاحي بطرق عشوائية، علماً أنها فتحت أبواب المحطة التحويلية الواقعة في منطقة (تقبل) لاستقبال كافة مخلفات الأضاحي.