بلدية إربد ترفع 2017 طنًا من النفايات بيوم واحد

رفعت كوادر مديرية البيئة في بلدية إربد الكبرى 2017 طنًا من النفايات خلال يوم واحد.

وقال مدير المديرية مأمون السيلاوي، إن كمية النفايات تلك تم رفعها ونقلها إلى مكب الأكيدر منذ مساء الخميس الماضي وحتى مساء أمس الجمعة، مشيرًا أن تركيز رفع النفايات التي شهدت ازدحامًا عشية العيد امتدت حتى ساعات الفجر الأولى جعل البلدية توظف كافة إمكانياتها لرفع النفايات من الأسواق والشوارع الرئيسة.

وأشار السيلاوي في رده على الملاحظات بخصوص تكدس النفايات في المناطق السكنية، إلى أنها مؤقتة، وأن كوادر وآليات البلدية بدأت برفعها وفق الجدول الزمني الموضوع لها وأن الوضع سيعود كما كان في السابق.

وبين بأن البلدية بصدد رفد أسطولها من آليات رفع النفايات “الكابسات” بخمس كابسات جديدة، تم اتخاذ القرار بخصوصها ولكن ذلك تأخر تبعًا للإجراءات المتبعة في وزارة الإدارة المحلية.